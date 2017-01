FBI revela documentos vinculados a iPhone de San Bernardino

WASHINGTON D.C. (AP )

El FBI reveló el viernes 100 páginas de documentos sumamente censuradas relacionados con su acuerdo con un proveedor no identificado para que hackeara un iPhone utilizado por uno de los autores de un ataque en San Bernardino, California; pero la agencia no identificó a quién pagó para realizar el trabajo o cuánto costó.



Los registros fueron proporcionados en respuesta a una demanda federal presentada contra el FBI por The Associated Press, Vice Media y Gannett, empresa controladora de USA Today.



Las organizaciones de prensa presentaron la querella en septiembre para conocer cuánto pagó el FBI y a quién contrató para violar el cifrado de seguridad del teléfono de Syed Rizwan Farook, quien junto con su esposa mató a 14 personas en una reunión de trabajadores del condado en diciembre de 2015.



El FBI afirmó durante semanas que sólo Apple Inc. podía accesar a la información contenida en el teléfono de su fabricación, la cual estaba protegida por una codificación; pero a fin de cuentas rompió o soslayó los candados digitales de Apple con la ayuda de un tercero no identificado.



En los registros revelados el viernes, el FBI censuró detalles cruciales que hubieran mostrado cuánto pagó la agencia, a quién contrató y cómo extrajo la información. Los archivos habían sido marcados como "secreto" antes de que fueran revelados debido a la demanda.



Los archivos dejan claro que el FBI firmó un acuerdo de confidencialidad con el proveedor de servicio. Los registros muestran además que el FBI recibió al menos tres ofertas de empresas interesadas en desarrollar un producto para desbloquear el teléfono, pero ninguna tuvo la habilidad para presentar una solución suficientemente rápida para el FBI.



La demanda fue presentada meses después del repentino anuncio del FBI en marzo de que había comprado una herramienta a un tercero no identificado para desbloquear el teléfono de Farook. La revelación canceló una batalla en tribunales que inició cuando un juez federal ordenó a Apple que ayudara al FBI a violar la codificación del teléfono.