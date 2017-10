Pixar iluminará Disneyland

TIJUANA, Baja California(GH)

Las grandes aventuras de Pixar se verán iluminadas en los cielos de los parques Disney, a partir de abril del 2018 llega el nuevo espectáculo “Together Forever - A Pixar Nighttime Spectacular” así como Buzz Lightyear por los aires.



Este nuevo show con el que los visitantes se conectarán con los personajes de “Toy Story”, “Monsters, Inc.”, “Finding Nemo” y “Up” destacará por su colorido e innovación.



Junto a efectos de pirotecnia y música memorable, una historia emotiva celebra el tema de la amistad, un concepto siempre presente en la animación de Pixar.



El espectáculo de la pirotecnia embarcará a los visitantes a un viaje emocional que empieza con el encuentro de dos sorprendentes amigos de Pixar.



Los dos son seguidos a través de sus aventuras en las que superan obstáculos y forjan amistades para siempre, y por lo que se aprecia en las fotos son autos.



En una hora en particular el Castillo de la Bella Durmiente, las pantallas de agua de Rivers of America, la fachada de “It’s a small world” y los edificios de Main Street, U.S.A. tendrán esta proyección.



La gran tradición de ver a Tinker Bell o Campanita sobrevolando el Castillo también recibirá un toque especial por parte de Pixar, con un vuelo muy especial a cargo de Buzz Lightyear.



El desfile “Pixar Play Parade” abrirá camino por Disneyland Park, dejando atrás Disney California Adventure (DCA), donde todos sus filmes saldrán a saludar y por primera vez la icónica lámpara de Pixar, estrella del cortometraje “Luxo Jr”.



Durante el Pixar Fest, una colección de cortometrajes de Pixar, entre los que destacan “For the Birds” y “LAVA” se proyectarán en el Sunset Showcase Theater en DCA.



Para saber



El 13 de abril regresa el desfile espectacular “Paint the Night”.

nPor primera vez lo hace en el Disney California Adventure.

nMúsica de Pixar se escuchará con artistas en vivo en Paradise Gardens.