Les paran la fiesta

TIJUANA, Baja California(GH)

La Banda MS que no se dio cuenta del tiempo, pero sí las autoridades que les cortaron la tocada en el palenque



Todo iba bien hasta que las autoridades municipales irrumpieron la fiesta de la Banda MS de Sergio Lizárraga, la madrugada del domingo en el palenque de la Feria Tijuana.



Pasadas las 2:20 horas aproximadamente, les cortaron, literal, el avión, con un público alborotado, en pleno apojeo de su concierto.



De repente, le notificaron a Oswaldo Silva, uno de los vocalistas, que no podían continuar, porque el permiso estaba estipulado hasta los 2:00 horas y ya se habían pasado.



“Ah que si seguimos con más nos van a multar, el permiso era hasta las dos, vamos a despedirnos entonces”, dijo Oswaldo Silva a la audiencia sin tener éxito.



Fue así que la banda tuvo que retirarse, sin nisiquiera poder cantar otra canción y cerrar su presentación en la frontera.



Pero antes del incidente, la apertura del palenque lució con un “sould out” donde hombres y mujeres corearon desde el inicio su más de 18 canciones.

En su recorrido destacaron éxitos como “No me pidas perdón”, “Me vas a extrañar”, “Las cosas no son así” y “Hermosa experiencia”.



Oswaldo Silva y Alan Ramírez, vocalistas agradecieron a la audiencia el haberlos elegido esa noche para acompañarlos y corear los temas que los han posicionado en un gran sitio.



“Buenas noches Tijuana, que bendición estar con ustedes esta noche aquí, esperemos sea de su agrado, bienvenidos”, dijeron a los fervientes admiradores.



Con un repertorio muy romántico, los pupilos de Sergio Lizárraga endulzaron los corazones de las parejas ahí presentes, emocionaron a las mujeres que con escote y sus mejores galas intentaron robarles un beso.



Los 16 integrantes lucieron pantalón negro y saco morado, así como la hebilla de su cinto con las letras MS.



Durante poco más dos horas, los sinaloenses interpretaron también “Mi razón de ser”, “Ni las moscas se te paran”, “Tengo que colgar”, “A mí también me vale” y “Ayer la vi por la calle”.



El momento de más baile llegó con “Cahuates pistaches”, “La suata” y “El mechón”, todo iba bien, la audiencia seguía emocionada, hasta que se irrumpió la gala.