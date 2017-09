No está lista para contar su vida

TIJUANA, Baja California(GH)

Casi 40 años de trayectoria y una vida que compartir. Pero Yuri considera que aún no es el momento para realizar una bioserie como lo hace Lupita D'Alessio y lo hizo Juan Gabriel.



“No estoy lista en este momento por la muerte de mi madre, mi madre tiene mucho que ver en toda mi vida, toda esta serie si yo la platicaría, sería como revivir y abrir un poco tantas cosas que he vivido”, explicó.



Doña Yuridia Canseco, quien cumplió dos años de su partida el pasado 3 de septiembre, es una vértebra importante en su carrera, reconoció.



“He pasado por momentos muy duros, depresiones muy fuertes, ansiedades, nunca había padecido de estas cosas porque soy una mujer de fe, pero me tocó vivirlo y fue muy duro, porque no esperábamos que fuera así”, indicó.



Fue Televisa quien ya le pidió hacerla, pero habrá que esperar un poco, lo que sí no descarta es la realización de un libro.



“Me gustaría hacerla sí claro, pero en una serie muy bien contada, bien hecha, como la serie de Juan Gabriel, me gustó que fue dirigida por él”, sostuvo.



La intérprete de “Detrás de mi ventana”, dijo que hay ocasiones en que las televisoras exageran para atraer rating, también es un poco difícil porque exhibe sin querer algunas personas que son famosas o no lo son.



“Meterse a hacer una serie es tener los pantalones bien puestos de que van a llegar buenos y malos comentarios, mi serie debe edificar, que vean los momentos difíciles, más que las personas que me hicieron daño”, puntualizó.



Si bien, Yuri ha sido una gran intérprete, reconoce que la composición no es lo suyo, pero sí el trabajar en equipo, por lo que no descarta realizarle un tema a su mamá.



“Ya tengo pensado hacerle algo para el próximo disco a mi madre, con una compositora que ha estado con Camila y Reik, pero no, mana, eso de componer no se me da”, dijo entre risas.



Yuri pasó alrededor de una semana de descanso en el Valle de Guadalupe, lugar al que consideró como un reencuentro con Dios, un paraíso escondido de México.