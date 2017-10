Sorprende a Bronco nominación a Grammy Latino

MEXICALI, Baja California(GH)

Un dueto con Ana Gabriel desea realizar el Grupo Bronco, además se pronunciaron agradecidos por la nominación al Latin Grammy.



“Ni en los mejores años de Bronco habíamos sido nominados para un premio de esa naturaleza”, comentó Lupe Esparza.



Previo a su presentación de la Isla de las Estrellas en Mexicali, comentó que el disco "Primera Fila" es el primero que realiza un grupo regional grupero con artistas invitados como Illya Kuryaki and the Valderramas, León Lerregui, Julieta Venegas, entre otros.



“Juntas el agua con el aceite, eso fue muy interesante”, comentó.



Lupe Esparza, vocalista del grupo afirmó que no son un grupo de moda y que su trayectoria musical de 37 años los respalda.



En futuras colaboraciones se pronunciaron deseosos de poder grabar junto Ana Gabriel, Jesse & Joy, Camila y Sin Badera.



“Nos gusta la gente autentica que no pasa de moda por su estilo, escribir y manera de interpretar, por eso nos gustaría ser como uno de ellos”, declaró el líder vocal de Bronco.



Concierto por sismo



El domingo se realizará el mega concierto Estamos Unidos Mexicanos en el zócalo de la Ciudad de México donde Bronco fue invitado junto a artistas como Juanes, Coldplay, Chayanne, Enrique Bunbury, entre otros.



EL objetivo es inspirar a las personas través de la música para seguir apoyando a la gente necesitada y afectada por los sismos que impactaron al centro y sur del país.



Lupe dijo que como grupo seguirán entregándose a la gente a casi cumplir 40 años de trayectoria.



Destacó que en todos sus conciertos siempre está presente José Luis Villarreal, mejor conocido como “Choche” quien en vida fuera el baterista de Bronco.