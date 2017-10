Pau Donés le canta a la vida

TIJUANA, Baja California(GH)

La vida sigue y la música también, así podríamos calificar la presentación de Jarabe de Palo, liderado por Pau Donés, en el Audiorama de El Trompo ante más de 5 mil seguidores.



No fue el espectáculo que tenía acostumbrado a sus seguidores, porque esta vez, el sonido del pop rock quedó a un lado para dar paso a un formato renovado, un estilo acústica.



Un ensamble de cuatro personas (piano, violonchelo, contrabajo y guitarra), dieron vida al "Tour 50 Palos", esa noche, las canciones de Jarabe de Palo, tomaron otra tonalidad.



Así pues, Pau Donés, el vocalista de la agrupación, ese día lució en su camiseta al pecho la numeración 10-11-1966, la fecha de su nacimiento.



Ese viernes 29 de septiembre, la presencia de Jarabe de Palo en la ciudad tenía doble motivo, la primera: el regreso de Pau Donés a los escenarios, después de hacer un paréntesis para atenderse del cáncer que lo aquejaba, y la segunda; la celebración de 20 años de la agrupación.



A las 21:40 horas, sin previo aviso, Pau Donés apareció en el escenario, ante la presencia de un público que lo recibió con emoción.



Se aventó un par de canciones "Mmmm" y "Dicen", para agradecer el apoyo del público que había acudido al llamado musical de Jarabe de Palo.



"¡Buenas noches Tijuana!", ¡qué lujo!, no sé que decir en este momento, cuanto gente hay aquí, muchas gracias, ya son 20 años de caminar con la música, visualizar en la música, llevar esta propuesta especial ('Tour 50 Palos') a todo el mundo", compartió un Pau Donés emocionado.



Con una producción sencilla como escenario, una gran pantalla al fondo que ilustraba las interpretaciones de Pau Donés, como "Bonito", que al final de cantarla gritó "¡Qué viva la vida!".



El público se sabía a la perfección cada una de las canciones, coreando y encendiendo los celulares, dándole un toque especial a la noche musical.



En el escenario, el vocalista se mostró contento, agradecido por el cariño de la gente, en varias ocasiones lanzó besos al aire, e incluso se hincó en el escenario en señal de agradecimiento.



Una bandera mexicana le aventaron, el cantante la tomó y la mostró al público, como una forma de agradecer el detalle.



Había transcurrido más de una hora de show, cuando se escuchó "La flaca", probablemente la canción más representativa de la banda, que de inmediato prendió a los presentes.



De esa manera, el cantante agradeció la presencia de todos, para despedirse del escenario, pero la gente lo hizo regresa para entonar: "Tú me hacías sonreír" y "Grita".



Pero para cerrar con broche de oro, cantó "El rey" de José Alfredo Jiménez, un tema que ha escuchado en los últimos meses y que lo ha motivado a salir adelante con su enfermedad.



Las canciones



Mmmm

Dicen

Tiempo

Depende

Estamos prohibidos

Déjame vivir

Mamá

Bonito

Hoy no soy yo

Humo

Yep

Que bueno

Me gusta como eres

Agua

Completo incompleto

No te duermas

Te miro y tiemblo

El lado oscuro

2 días en la vida

La flaca

Tú me hacías sonreir

Grita

El rey