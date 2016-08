JLo agradece a Juanga

TIJUANA, Baja California(GH)

Como un espíritu generoso y un amor y gracia incomparable, así describió Jennifer López su encuentro con Juan Gabriel, a quien agradeció el haberle conocido en Las Vegas, Nevada.



La intérprete de “On the Floor” le dedicó unas palabras al “Divo de Juárez” en su cuenta de Instagram, donde se percibe la empatía que le generó al verlo.



“Viendo un concierto de este gran artista #juangabriel que yo atendi en las Vegas unos anos atras...



“Me recuerdo que me senti que mas que su gran talento que era un maravillo lo que me toco fue que su espiritu era tan generoso y tenia un amor y una gracia incomparable!!



“Te quiero y gracias por todo lo que nos haz dado con tu musica y tu vida! Nos vamos a extranar muchisimo leyenda!”, escribió.



Al final del texto se disculpó por no escribir bien en el idioma con los hashtag



#perdonamiespanol #SorryifImessedupthespanish #fromtheheart.



JLo congeló una imagen del ícono mexicano cuando joven, la misma que compartió en la red social.