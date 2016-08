Se desconoce paradero y destino de los restos de Juanga

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Aunque la noche del lunes se dijo que los restos de Juan Gabriel habían salido ya de Los Ángeles rumbo a México, hasta ahora se desconoce su paradero real.Al respecto de la situación, Silvia Urquidi, su apoderada legal, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola que la familia del cantautor aún no decide cuál será el destino final de sus restos."Creo que se nos olvidó que a pesar de que Juan Gabriel es un ídolo y pertenece a México, hay una familia, hay unos hijos, hay una mujer -que es la madre de sus hijos- que todavía no han digerido el dolor que sienten. Las decisiones las están tomando ellos. También sé que ellos quieren estar a solas en su dolor, (quieren estar) con ellos", aseguró la apoderada del ídolo."Acordémonos de que Juan Gabriel a parte de ser el ídolo que era, era un ser humano con una familia que él escogió, a la que él tuvo totalmente al margen de todo esto. No saben todavía cuál va a ser la decisión, esperemos a que ellos tomen la decisión de lo que se va a hacer. Yo estoy respetando eso, que es querer estar a solas con el cuerpo de su papá", añadió."Es decir, los restos los tiene en este momento la familia en un lugar que no se va a revelar porque quieren estar a solas con Juan Gabriel", resumió Carlos Loret y Urquidí respondió "Así es". "Y una vez que tengan este momento de duelo, de cercanía, decidirán y comunicarán que pasará con los restos", añadió el periodista, "Así es, Carlos, esa es la verdad y la realidad", finalizó Urquidi al respecto.Fuente: Quién