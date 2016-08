"Nunca me iré, ni el PRI tampoco": Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La ex apoderada legal de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, dio un adelanto del contenido del correo electrónico que el cantante escribió para plasmar su sentir sobre la situación del País y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).En entrevista con Adela Micha, Urquidi dijo que Juan Gabriel deseaba que su texto, redactado en el 2015 en una serie de correos, llegara a las manos del presidente Enrique Peña Nieto Sin embargo, la ex representante y amiga reservó su contenido por temor a críticas o ataques como los que el intérprete sufrió en el año 2000, cuando compuso un tema para la campaña presidencial de Francisco Labastida.Urquidi compartió con los micrófonos de Grupo Imagen un adelanto de la carta de Juan Gabriel, que dará a conocer en su totalidad mañana, para honrar el encargo y la voluntad del Divo de Juárez."Yo como michoacano de nacimiento, juarense por adopción, por mis antepasados. Yo siempre he traído a México en mi corazón, representándolo en todas partes del mundo a través de mi música y mis canciones. Por lo que yo, Silvia, nunca me iré, ni el PRI tampoco".Sobre la ubicación de los restos del cantante, que se rumoraba habían llegado a la Ciudad de México durante la madrugada, Urquidi dijo que su familia quiere privacidad, por lo que de momento el cuerpo se encuentra todavía en territorio estadounidense."Alberto siempre dijo que cuando él muriera, no quería que su funeral se convirtiera en un circo. Se lo está peleando Juárez, aquí, Parácuaro, Morelia. Es traer el cuerpo de un ser humano de un lado a otro. Juan Gabriel se merece eso y más, pero también hay una persona, Alberto Aguilera Valadez".La ex representante reveló que uno de los proyectos que ocupaba la mente del artista era realizar una caravana de varios artistas mexicanos por pueblos y comunidades rurales del País, para llevar música a lugares incluso golpeados por el crimen organizado.Fuente: SDP Noticias