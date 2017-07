889 millones de dólares entre 18 invitados a la boda de Messi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un lujo sería estar entre los invitados a la boda de Lionel Messi, quienes de sentarlos en una mesa acumularían aproximadamente 778 millones de euros, el equivalente a 889 millones de dólares en su valor deportivo.



Con una alfombra roja llena de figuras internacionales entre compañeros del Barcelona, la Selección de Argentina y ex jugadores, se llevó a cabo la boda del futbolista argentino Lionel Messi y su ahora esposa Antonella Roccuzzo.



Jugadores del Barcelona como Neymar, Piqué y Luis Suárez se hicieron presente en la alfombra roja, así como sus compañeros de selección, Ángel Di María, Segio Aguero y Gonzalo Higuain y hasta el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, todos felices de acompañar al camiseta número 10 en un día tan especial.



Ex jugadores de la talla de Carles Puyol, Samuel Eto'o y Xavi Hernández, no pudieron faltar a la reunión.



Sumando el valor actual de cada jugador y el valor más alto de los futbolistas ya retirados, se llega a una cantidad cercana a los 889 millones de euros; todo esto sumando sólo a 18 futbolistas que hicieron acto de presencia en el evento.



Aquí dejamos la lista con su valor de cada invitado:



Luis Suárez (Barcelona) 90 millones de euros

Sergio Aguero (Manchester City) 65 millones de euros

Ángel Di María (PSG) 40 millones de euros

Gonzalo Higuain (Juventus) 75 millones de euros

Jordi Alba (Barcelona) 32 millones de euros

Xavi Hernández (Retirado) 65 millones de euros

Cesc Fabregas (Chelsea) 35 millones de euros

Carles Puyol (Retirado) 30 millones de euros

Samuel Eto'o (Retirado) 42 millones de euros

Gerard Piqué (Barcelona) 40 millones de euros

Dani Alves (Juventus) 36 millones de euros

José Pinto (Retirado) 2 millones de euros

Sergio Busquets (Barcelona) 60 millones de euros

Javier Mascherano (Barcelona) 8 millones de euros

Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) 30 millones de euros

Pablo Zabaleta (West Ham) 7 millones de euros

Nahuel Guzmán (Tigres de la UANL) 3 millones de euros



Esto contando también el valor actual de Lionel Messi que es de 120 millones de euros.