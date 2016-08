Fans honran a Juan Gabriel junto a su estrella en Hollywood

LOS ÁNGELES, California(AP)

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció el lunes que colocaría flores junto a la estrella de Juan Gabriel en el Paseo de la Fama de Hollywood, que el llamado Divo de Juárez develó en el 2002.Admiradores montaron desde temprano un monumento improvisado en el lugar con velas, flores, mensajes y otras prendas, deteniéndose por unos momentos en el lugar.Mientras, docenas de periodistas se congregaron a las puertas de una funeraria en el suroeste de Los Ángeles donde presuntamente se encuentran los restos de Juan Gabriel, aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado. Medios locales, sin embargo, reportaron que el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, estuvo allí.El lunes por la mañana, las autoridades autorizaron el traslado de los restos de Juan Gabriel a una funeraria sin necesidad de una autopsia. El ícono de la música popular mexicana murió el domingo por la mañana en su residencia de la ciudad de Santa Mónica, dos días después de haber dado su último concierto en Inglewood, California. Tenía 66 años.John Kades, jefe de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, dijo a The Associated Press que no podían decir cuál fue la causa del deceso porque aún no han firmado su certificado de defunción, pero comentó que "debido a su historial médico, él no necesita una autopsia".En abril de 2014 Juan Gabriel fue hospitalizado por una neumonía tras un concierto en Las Vegas. En esa ocasión recibió cuidados intensivos y muchos temieron que no pudiera sobrevivir.Kades no informó a qué funeraria sería trasladado. Las autoridades y sus publicistas tampoco divulgaron la dirección de la residencia donde murió el cantautor de clásicos como "Querida" y "Amor eterno".Sin embargo, el domingo por la noche admiradores y reporteros se congregaron afuera de un complejo de apartamentos casi sobre el malecón de Santa Mónica, a unos metros del muelle, de donde en un momento dado salieron varias camionetas grandes tipo SUV. Afuera de la residencia, admiradores colocaron flores en la entrada y cantaron algunos de sus éxitos, en especial "Amor eterno".Iván Aguilera, hijo del artista, agradeció a través de en un comunicado las muestras de cariño hacia su padre. Aguilera iba a viajar a Los Ángeles el domingo, según la publicista Diana Baron, de d.baron media relations inc., que trabajó con el cantante. No dio más detalles."La muerte de mi padre es una pérdida trágica para todos, su familia, colegas, y admiradores. Le damos las gracias de corazón por todas las condolencias que hemos recibido de todo el mundo, incluyendo las del presidente Enrique Peña Nieto . Sabemos que nuestro padre extrañará entretener a sus innumerables admiradores, que le dieron tanto alegría a su vida", expresó en un comunicado emitido por la agencia Wragg & Casas Public Relations.La familia dijo que daría más detalles en los próximos días."Juan Gabriel es tan popular ahora como lo fue siempre. De igual manera Juan Gabriel fue un padre y abuelo amado", señalaron los familiares en otro comunicado.Juan Gabriel falleció a las 11:30 horas "pacíficamente", dijo su publicista Arturo De la Mora sin dar más detalles.El músico, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, estaba en el área tras ofrecer un concierto el Forum de Inglewood como parte de su gira "MéXXIco Es Todo Tour 2016", con la cual recorrería 22 ciudades de Estados Unidos.El secretario de Cultura de México Rafael Tovar y de Teresa dijo a través de redes sociales que Peña Nieto le dio instrucciones para abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México con el fin de rendir un homenaje a Juan Gabriel, en caso de que así lo decida su familia.Sería un último adiós muy adecuado para el artista, que en 1990 rompió esquemas al presentarse tres noches seguidas en el Palacio de Bellas Artes, reservado generalmente para ópera y ballet, pese a ser un músico popular. En 2013 repitió la hazaña al cumplir 40 años de trayectoria con otro concierto en el palacio que quedó plasmado en el disco "Mis 40 en Bellas Artes" de 2014.Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. En 2009 fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año y además fue incorporado al Paseo de las Estrellas de Las Vegas.Recién el 5 de agosto lanzó "Juan Gabriel vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes", con 34 piezas de su catálogo con arreglos de Eduardo Magallanes e interpretados con una orquesta sinfónica y adaptados a géneros tan diversos como el tango, la salsa y el huapango.