Director mexicano gana en Cannes

CANNES, Francia(Agencias)

Por tercera vez consecutiva el director mexicano Michel Franco triunfa en Cannes con un proyecto protagonizado por la actriz española Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon y Joanna Larequi.

Un premio con el que Michel hace historia y demuestra, una vez más, que nació para hacer cine. En una gala en donde no pudo faltar el Jurado presidido por Uma Thurman y conformado por Mohamed Diab (director egipcio), Reda Kateb (actor francés), Joachim Lafosse (director belga) y Karel Och (director artístico del festival de Karlovy Vary), la sala Debussy estalló en aplausos al desvelarse el primer galardón que fue el Premio Especial del Jurado para "Las hijas de Abril", de Michel Franco.

Acompañado de sus padres y familia, Franco no podía ocultar la emoción de nuevamente subir al escenario que lo vio recibir el máximo trofeo hace sólo cinco con el filme "Después de Lucía" (2012).

Tres años después llegó "Chronic" a la Competencia Oficial y también el Premio a Mejor Guión. Esta vez Michel también se lleva un premio bajo el brazo y demuestra que es un director que no sólo sabe hacer películas que triunfan con el público mexicano ("Después de Lucía" tuvo más de un millón de espectadores) sino que también son filmes de gran calidad y solidez.

"Realmente no estaba esperando ésto, es realmente emocionante. Estoy muy contento porque es algo que va a ayudar mucho a la película. Significa que cineastas tan talentosos como los que estaban en el Jurado y alguien como Uma Thurman aprecian el filme y eso representa mucho para mí¨, dijo el director a la prensa.

Revela el secreto

"El secreto es el trabajo, hay mucho esfuerzo detrás de cada película", comentó Lorenzo Vigas, productor de la película.

"Y escoger buenos actores y confiar en ellos, trabajar los guiones bien, tener un equipo como en este caso Lorenzo Vigas, Tim Roth, Gabriel Ripstein, los actores Hernán Mendoza que no sólo son los protagonistas. Es mucho trabajo y una obsesión que tenemos por el cine, la verdad es que no paramos de trabajar y de siempre estar pensando en cosas nuevas¨, complementó el realizador.