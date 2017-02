Cineasta iraní gana Oscar; crítica veto de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cineasta iraní Asghar Farhadi ganó esta noche el premio Óscar de Mejor Película Extranjera por "The Salesman", pero como había anunciado, no acudió a la ceremonia en protesta por el veto de Donald Trump a algunos países musulmanes.







Farhadi obtuvo su segundo Óscar de Cinta Extranjera, ya lo había ganado en 2012 por "Una separación".



En su lugar, la ingeniera iraní-estadounidense Anousheh Ansari recibió el premio y leyó el discurso que envió el cineasta, en donde dijo:



"Me gustaría agradecer a los miembros de la Academia, a mi productor. Lo siento por no estar aquí esta noche, mi ausencia es por respeto a la gente de mi país y de otras seis naciones que no han sido tratadas con respeto y no los dejan entrar a Estados Unidos".



El director añadió que la medida está dividiendo al mundo "y esto crea el miedo y es una justificación para la agresión y la guerra".