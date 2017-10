Sean Penn busca frenar documental de Kate del Castillo

(SUN)

Aunque mañana viernes se estrena el documental "Cuando conocí al Chapo: La Historia de Kate del Castillo”, en el cual la actriz mexicana narra su versión de lo acontecido con el narcotracante, Sean Penn busca lograr que Netflix no lo tenga en su plataforma o que se reedite.



El ganador del Oscar ha mostrado su rechazo a la serie documental “El Chapo” a través de su vocero Mark Fabiani, quien dio a conocer este jueves en un comunicado que Penn catalogó de falsear lo que ocurrió entre los actores y el narcotracante.



Para Penn, el documental es “un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita. La señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable".



El vocero señaló que Sean ya vio el documental y por ello califica de esa manera el trabajo, por lo que “espera tener la oportunidad de participar; hay profundas imprecisiones y presunciones presentadas en la historia de Kate”. Fabiani habló con la cadena de noticias ABC News y adelantó que su cliente acudirá con las autoridades pertinentes para impedir que se transmita el documental, o que en otro caso se pueda reeditar.



Según el vocero, una de las preocupaciones de Penn es que el documental hace parecer que él fue quien pudo haber ocasionado que las autoridades atraparan a Guzmán Loera, algo que lo pone en peligro a él y a su familia. “La idea de que el señor Penn o cualquier persona actuando por él haya alertado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos es una total falacia y una mentira.



Nunca ocurrió y no hay razón para que semejante cosa haya ocurrido." Por otro lado TMZ obtuvo un correo electrónico de David Broome, productor Ejecutivo del proyecto, en el que muestra su preocupación porque los abogados del actor puedan parar el estreno de la serie documental.



“Mi preocupación es que estamos teniendo una inmensa cantidad de presión de toda la gente relacionada con Sean Penn y, actualmente, Netflix ha hecho un gran trabajo de contención, pero los nervios están a flor de piel”, dice el mail obtenido.