Más de 15 mil personas festejaron el cumpleaños de Pancho Barraza

TIJUANA, Baja California(GH)

Emocionado y con los brazos abiertos en señal de agradecimiento, así se dejó ver a Pancho Barraza desde el centro del escenario, porque un coro monumental de más de 15 mil personas le cantó "Las mañanitas" por su cumpleaños.



Ya era domingo, además día del padre, por lo que el festejo se convirtió en doble para el originario de Sinaloa; al final el show fue un gran pachangón, con música y "pisteadera".



Esa energía y buena vibra que se dejó sentir por todos los rincones de la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, fue vitamina pura para que el cantautor se entregara en el escenario y cantara por más de tres horas sin parar.



Acompañado de la Banda Santa María, Pancho Barraza subió al escenario a las 00:10 horas, ante el entusiasmo de un público que esperó por más de cuatro horas para verlo cantar.



Con "Vuelve por favor", arrancó los primeros aplausos de la noche, mientras el intérprete saludaba a su gentes desde el escenario que fue montado en 360 grados.



Con pantalón de mezclilla, botas, y texana en color blanco, su saco negro contrastada con su camisa estampada, el llamado "Poeta del amor" de esa manera, dio rienda suelta a su canto.



"¡Buenas noches Tijuana!, esperamos que se la pasen bien, que valga la pena estar aquí" qué bonito se ve Tijuana así (plaza llena), se que querían a Pancho en un escenario como este, y eso no hay como agradecerlo", compartió Barraza desde el centro del escenario.



Para entonar canciones como "Mi enemigo el amor", "Mi amor mi agonía", "Dónde andará", "Y las mariposas", que fueron creciendo el entusiamso entre los asistentes que no dejaron de cantar.



Alrededor de las 01:00 horas subieron los integrantes de la Banda Renovación que le entregarían un reconocimiento por sus 26 años de carrera artística, presente que agradeció con gran honor.



"Gracicas Tijuana, porque eres Tijuana de mis amores", repitió una y otra vez en agredecimiento.



La primera despedida



El reloj marcaba las 02:23 horas y Pancho Barraza cantaría "Mis canciones de amor", con la cual anunciaría el final de su show, pero lo mejor estaba por suceder porque vendría el show para los borrachos, aclaró ante el júbilo de los presentes.



La banda se retiría del escenario para quedarse con los músicos de estilo norteño, por lo entonaría canciones como "Tragos de amargo licor", "Acá entre nos".



El espectáculo daría un giro, ahora con el sonido de mariachi y cantaría "El rey", "Ojalá que te vaya bonito", entre otras, para cerrar a las 03:12 horas con "Música romántica" uno de sus grandes éxitos".



Se va pero no se va



La tercera fue la vencida, y es que Pancho Barraza no se iba, a pesar que decía a través del micrófono que ya estaba bueno, pero recapacitó y entendió que la gente no se iba porque no había cantado

"Me haces falta papá", uno de los temas muy acorde ese en esos momentos por ser día del padre.



Sus invitados de honor tampoco lo abandonaron porque entre el público estaba el ex boxeador Erik "El Terrible" Morales, así como el ex beisbolista Esteban Loaiza quien se r acompañó de su mamá.

Finalmente al terminar de interpretar "Los amantes" a las 03:24 horas, dio por terminado su presentación aunque la gente que estaba en la plaza quería más.