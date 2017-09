Stephen Colbert se burla de Donald Trump en los Emmy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tal como lo había asegurado, el conductor Stephen Colbert dedicó algunas palabras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al inicio de la entrega 69 de los premios Emmy.



La ceremonia inició con un video en donde Colbert bailaba y cantaba y aseguraba, en tono irónico, que no había que poner atención a los problemas del mundo, pues "todo es mejor en la tv".



Ya en el Teatro Nokia de Los Ángeles, Colbert celebró la gala que premia a lo mejor de la tv.



Destacó la gran cantidad de producciones durante este año y se burló de Trump: "Nadie puede ver tanta televisión, excepto el presidente, que parece que tiene tiempo para eso. Estoy ansioso por ver sus mensajes en Twitter".



"La mejor estrella del último año es Donald Trump. No pueden negar que cada programa ha tenido alguna influencia de Donald Trump, 'House of cards', 'American horror story'… Todos sabemos que los Emmy significan mucho para Trump porque fue nominado muchas veces por 'Celebrity Apprentice', pero nunca ganó. Si hubiera ganado un Emmy no se hubiera nominado a la presidencia, yo pensé que a ustedes les gustaban los antihéroes con compromiso moral y nunca se los perdonó ni se los va a perdonar".



"A diferencia de la presidencia, el Emmy va para la gente que gana el voto popular. Lo que realmente importa a Donald Trump es la audiencia, las cifras", añadió. La sorpresa al final de su discurso fue la aparición en escena de Sean Spicer, el ex vocero de Donald Trump.



El primer premio de la noche, "Actor de reparto en serie de drama, fue para John Lithgow" por "The Crown".



"Atlanta", "black-ish", "Master Of None", "Silicon Valley", "Unbreakable Kimmy Schmidt" y "Veep" compiten por el premio de mejor serie de comedia.



"Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House Of Cards", "Stranger Things", "This Is Us" y "Westworld" optan por el premio de mejor serie de drama.