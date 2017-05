Posponen audiencia de hijo de Pepe Aguilar

SAN DIEGO, California(GH)

La audiencia de José Emiliano Aguilar Treviño, hijo del popular cantante mexicano, Pepe Aguilar, que estaba programada para este lunes 15 de mayo, fue pospuesta.



El abogado defensor del joven de 24 años, Jeremy Warren confirmó que la audiencia fue pospuesta para el próximo 19 de junio.



“Que la audiencia fuera pospuesta no es algo importante, es algo muy normal”, comentó Warren.



En la audiencia del 19 de junio se espera que no pase mucho, señaló el abogado defensor, pero si se espera la presencia de Aguilar Treviño, quien no se presentó en su audiencia anterior a petición del propio abogado.



El hijo del músico mexicano fue detenido el pasado 14 de marzo en la garita de San Ysidro por el intento de tráfico de personas, y después fue liberado bajo una fianza de 15 mil dólares.



El caso es llevado a cabo por el juez federal, Anthony J. Battaglia en la Corte Federal de San Diego.



El caso ha causado revuelo en el mundo de la farándula y en la última audiencia realizada el pasado 13 de abril, se tuvo una gran cobertura por parte de medios locales, nacionales e internacionales como “El Gordo y La Flaca” de Estados Unidos y “Ventaneando” de México.