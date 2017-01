Lista de ganadores de los Globos de Oro 2017

información relacionada Fotogalería Son galardonados en los Globos de Oro

LOS ÁNGELES, California(GH)

La ciudad de Los Ángeles se vistió de gala para celebrar la edición 74 de los Globos de Oro, los cuales fueron conducidos por Jimmy Fallon.



Estos galardones son conocidos como la antesala de los premios más importantes a lo mejor del cine, los Óscar.



Sin duda, la gran ganadora de la noche fue "La la land" al llevarse todos los premios a los que estaba nominada.



A continuación, la lista completa de ganadores.



Cine



Mejor película de drama: “Moonlight”.



Mejor película musical o de comedia: “La La Land”.



Mejor director: Damien Chazelle, “La La Land”.



Mejor actriz, drama: Isabelle Huppert, “Elle”.



Mejor actor, drama: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”.



Mejor actriz, musical o comedia: Emma Stone, “La La Land”.



Mejor actor, musical o comedia: Ryan Gosling, “La La Land”.



Mejor actriz de reparto: Viola Davis, “Fences”.



Mejor actor de reparto: Aaron Taylor-Johnson, “Nocturnal Animals”.



Mejor película en lengua extranjera: “Elle” (Francia).



Mejor cinta animada: “Zootopia”.



Mejor guión: Damien Chazelle, “La La Land”.



Mejor música original: Justin Hurwitz, “La La Land”.



Mejor canción original: “City of Stars” de “La La Land” (Música: Justin Hurwitz. Letra: Benj Pasek, Justin Paul).



Televisión



Mejor serie de drama: “The Crown”.



Mejor actriz, serie de drama: Claire Foy, “The Crown”.



Mejor actor, serie de drama: Billy Bob Thorton, “Goliath”.



Mejor serie de comedia o musical: “Atlanta”.



Mejor actriz, serie de comedia o musical: Tracee Ellis Ross, “Black-ish”.



Mejor actor, serie de comedia o musical: Donald Glover, “Atlanta”.



Mejor miniserie o película hecha para TV: “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.



Mejor actriz, miniserie o película hecha para TV: Sarah Paulson, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.



Mejor actor, miniserie o película hecha para TV: Tom Hiddleston, “The Night Manager”.



Mejor actriz de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Olivia Colman, “The Night Manager”.



Mejor actor de reparto, serie, miniserie o película hecha para TV: Hugh Laurie, “The Night Manager”.



Premio Cecil B. DeMille: Meryl Streep