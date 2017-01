Es oficial, son libre Deep y su ex

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La pesadilla terminó... al menos la de Amber Heard y Johnny Depp, pues la pareja finalmente quedó divorciada.



“Es un gran día. Lo único que Amber quería es quedar divorciada, y ahora ya lo está. En palabras del gran Gerald Ford: ‘Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado’”, dijo Pierce O’Donnell, abogado de la actriz, al diario británico Daily Mail.



O’Donnell citaba al ex Presidente de Estados Unidos al dar por concluido el Watergate. Y aunque la comparación evidentemente es exagerada, lo cierto es que durante varios meses Depp y Heard fueron protagonistas de un enfrentamiento bastante escandaloso.



No faltaron las acusaciones de violencia doméstica de parte ella ni los señalamientos que la estrella de la saga “Piratas del Caribe” hizo en torno a que su ex pareja sólo buscaba fama y fortuna a sus costillas.



Según trascendió, Depp debe pagar ahora los 6.8 millones de dólares que le adeuda a Heard bajo los términos en los que se acordó su separación.



Sin embargo, el juez rechazó la petición de los abogados del actor de que se sancionara a la actriz con 100 mil dólares por retrasar innecesariamente el proceso de divorcio en su afán de “extender sus 15 minutos de fama”.



El proceso de divorcio empezó en mayo pasado, cuando Heard presentó una demanda de divorcio de Depp, con quien se había casado en febrero de 2015, por “diferencias irreconciliables”.