Bendicen primera molienda de L.A. Cetto

ENSENADA, Baja California(GH)

Con una misa de acción de gracias oficiada por el Obispo de la Diócesis de Ensenada, Rafael Valdez Torres, la familia Cetto inició la temporada de producción de vino en la región.



Durante su mensaje, el Obispo invitó a no perder la fe ante las situaciones y circunstancias difíciles de la vida, ya que el Señor dice “No temas, yo estoy aquí”.



“Muchas veces hay tantas cosas que nos distraen y que hacen inaudible la palabra de nuestro Señor; ¿quién de nosotros no pasa por situaciones complicadas, crisis, enfermedades, problemas de trabajo, situaciones que nos hacen dudar hasta de Dios?”, resaltó.



Valdez Torres destacó que muchas veces las dudas no son más que actitudes personales de no querer comprender la presencia y el amor de Dios, no son intelectuales, sino emocionales.



“Estar cerca de Dios siempre nos llevará por el camino de la felicidad, del éxito total, estar cera de Dios nos dará paz y tranquilidad en la vida, estar cerca de Dios confortará nuestra existencia por dura que sea”, señaló.



Asimismo, dijo que al inaugurar la vendimia, una de las figuras que utiliza Jesús para hablar de la unión con Él es la vid y lo relacionado a la viña y los sarmientos, que son frecuentes en la palabra de Dios.



“Es una imagen muy clara de cómo vivir nuestra fe y cómo vivir relacionados con Dios y cómo no morir, porque al cortar los racismos y cortar parte de la planta pierde su vitalidad y cuando nosotros nos alejamos de Dios perdemos esa vitalidad espiritual”, indicó.



Luego de la celebración eucarística, el Obispo y la familia Cetto procedieron a la bendición de la primera molienda, en la que Valdez Torres agradeció por los frutos y la tierra fértil que permite al Valle seguir generando el vino.