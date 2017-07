Protestan contra alza al transporte en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que este lunes el transporte público comenzará a cobrar 13 pesos, el colectivo "Voces en resistencia" se manifestó en contra del alza.



Manuel, integrante del organismo, dijo que el objetivo es mostrar el rechazo al aumento a la tarifa.



"Rechazamos que el aumento pase de diez a trece pesos, un aumento del 30%, mientras que el salario mínimo subió 3.9%", señaló.



Durante la marcha del parque Revolución hasta la Plaza Cívica de la Patria se unieron cerca de 60 personas con consignas como "¡Únete, pueblo, únete!", "¡No vale 13!" y otras contra el alcalde y los regidores que votaron a favor.



"Lo importante es difundir la problemática, más que el número de manifestantes, que la gente vea los rostros de los regidores que aprobaron el aumento", reiteró.



En Ensenada, insistió, se tiene el transporte más claro del país, pues dijo que en Culiacán, Sinaloa, el pasaje es de siete pesos y en Hermosillo, Sonora, de nueve pesos, con la diferencia de que las unidades cuentan con aire acondicionado.



Añadió que los carros que circulan en la ciudad son deficientes y están en malas condiciones, que no garantizan la seguridad del pasajero.



Se une "Mexicali aguanta... Ensenada se levanta"

El colectivo "Mexicali aguanta... Ensenada se levanta", se unió a la manifestación para reunir firmas con el fin de que se consulte a la ciudadanía sobre el aumento al transporte.



Marisol Perez Padro, del grupo, dijo que se necesitan 3 mil 600 firmas para hacer la solicitud de plebiscito ante el Instituto Estatal Electoral.



"Que se nos consulte a los ensenadenses si queremos o no el incremento al transporte, porque consideramos que es ilegal el incremento del 30%, ya que lo más que autoriza el reglamento es el 20%", señaló.



Aunque no hay una fecha para solicitar el plebiscito, mencionó que se busca hacerlo lo más pronto posible, así como las autoridades aprobaron el aumento.



Señaló que aun no ha sido publicado en el Diario Oficial del Estado el cumplimiento de los acuerdos de los transportistas.



"La gente ha respondido bien, la gente se queja de los carros en mal estado, los asientos rotos, la gente está muy sentida", finalizó.