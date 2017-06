Rescata salvavidas a extranjero en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Un extranjero fue rescatado por salvavidas de la tarde de ayer en La Misión por presentar problemas en el mar.



Salvavidas de la Dirección de Bomberos rescataron alrededor de las 15:00 horas a un hombre que presentaba problemas para estar en el mar y que no quería ser auxiliado.



El individuo se encontraba a una distancia aproximada de 250 metros de la orilla de la playa.



La víctima se identificó con la Policía como David Pulle, 43 años, con domicilio en Los Ángeles, Estados Unidos.



José Guadalupe Marmolejo Ferrer, director de Bomberos, dijo que el hombre despedía aliento alcohólico y no quería salir del mar, pero fue rescatado por su seguridad.



El individuo no mostraba lesión alguna, y fue entrado a su familia que estaba la playa, mencionó.