El líder de las vapuleadas

TIJUANA, Baja California(GH)

Con Carlos Hernández en la loma y tres remolcadas de Corey Brown, Toros de Tijuana venció a 11-2 a Vaqueros de la Union Laguna en el segundo de la serie, los bureles son el equipo que más ha ganado en la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol por margen de cuatro carreras o más.



También, fue una noche histórica para Oscar Robles, quien conectó dos hits para llegar a 200 con Toros, se unió a la lista de las dos centenas o más de imparables en el equipo junto con Eduardo Arredondo (308), Carlos Valencia (266) y Dustin Martin (216).



Con el par de indiscutibles, llegó mil 566 para empatar a William Berzuana en la posición 103 de la LMB. El pelotero de 41 años de edad se encuentra en su campaña de despido.



Son 21 los juegos que los bureles se han impuesto con amplia diferencia, además saltaron con su uniforme verde el Estadio Gasmart, van de 9-0 con esa casaca y llegaron 33-19 para mantenerse en la segunda plaza de la Zona Norte.



El mexicoamericano Carlos Hernández (4-0), fue el serpentinero ganador, laboró por espacio de seis entradas, donde permitió cinco hits y ponchó a seis. Hernández tiene seis participaciones en la temporada y en todas han ganado los astados. Le relevaron Daniel de la Fuente, Pedro Villareal y Jordan Aboites.



José Barajas (1-1) se llevó el revés, trabajó por espacio de dos entradas y un tercio, donde le tundieron siete hits, mismo número de carreras, otorgó dos boletos y recetó un ponche.



Adema de Brown, con el madero destacaron, Juan Apodaca al conectar su tercer bambinazo de la temporada, lo hizo en la tercera entrada con Dustin Martin en tránsito para el 7-0.



Alexi Lidd (13) pegó jonrón en la cuarta, para igual a su compañero Corey Brown como líder del departamento en lo que va de la campaña, puso la pizarra 9-0.



A pesar de los 14 imparables, no fue el juego con más hits favorables para los fronterizos, debido a que el 19 de abril, en el triunfo 15-0 de gira ante Pericos de Puebla lograron pegar 17.









VAQUEROS 2-11 TOROS







PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 C H E



Vaqueros 000 000 002 2 8 1



Toros 134 100 20X 11 14 2







Pitcher ganador: Carlos Hernadez (4-0)



Pitcher derrotado: José Barajas (1-1)



Salvamento: No Hubo



Jonrones: TIJ: Juan Apodaca (3), Alex Liddi (13)



Estadio: Gasmart



Duración: Tres horas con tres minutos



Asistencia: 6 mil 398 espectadores