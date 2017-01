Regresa Jackie... en EDOMEX

TIJUANA, Baja California(GH)

Jackie Nava (32-4-3, 14 KO’s) pisará los cuadriláteros el próximo sábado después de estar fuera de escena por dos años, y en un sorpresivo anuncio la sede de la contienda fue trasladada de Rosarito a Cuautitlán Izacalli, en el Estado de México.



Su rival será la venezolana Ana María Lozano (13-5-1, 10 KO’s).

La última pelea de Jackie fue en el 2015 ante Mayra Alejandra Gómez y dijo estar lista para este próximo combate.



“Lista para regresar, ya dos años sin estar arriba del ring, ya lo sentía necesario, así es que ya estamos listos para dar una gran pelea”



La justa está pactada a 10 rounds en peso Supergallo, su preparación la comenzó desde diciembre del 2016.



“La preparación más que nada fuerte ya para la pelea fue a mitad de diciembre y todo enero pero realmente no empecé de cero porque siempre me la he pasado corriendo, cuando trabajo en México corro allá, hago ejercicios físicos acá, ya cuando terminé mi periodo de sesión que fue a partir del 15 de diciembre para entrar en receso y poder pelear el 4 de febrero”.



El estar tanto tiempo fuera del cuadrilátero no sabe si afectará en su rendimiento; explicó que es una incógnita hasta para ella.



“Hasta no estar arriba del ring lo vamos a saber porque después de tener a mi primera hija también duré casi dos años sin pelear y regresé, yo me sentí bastante bien, todo es una incógnita”.



Si seguirá otro combate para ella, va a depender del resultado de este enfrentamiento.



“No sé, depende de esta, qué pase, pero si tomo otra pelea sería para pelear hasta julio o agosto más o menos que es el receso porque yo no puedo pelear mientras esté trabajando”.



Para ella las críticas que le hacen por regresar al box teniendo un puesto como diputada federal del PAN no la detienen, pues ella sigue con su trabajo e invita a que la sigan en las páginas oficiales.



“De alguna forma, siempre ha sido un poco molesto, mucha gente se deja llevar por las redes sociales, te dicen de todo y todo el mundo lo cree, los invito a que se acerquen a las páginas oficiales, hay gente que quiere lastimar, quiere golpear y gente que no quiere ver la realidad pero finalmente yo sigo con mi trabajo”.



La pugilista consideró que su rival Ana María sí es una contrincante de peligro.



“Sí, todas las rivales son de peligro, todas están preparadas para ir por una buena oportunidad, así es que no nos confiamos, yo he tenido experiencias buenas, malas, donde he visto que tal vez yo era la favorita y me sentí la favorita y me confié y sucedió lo contrario que fui noqueada; a partir de allí crucé esa línea donde tengo que estar lista, preparada conmigo y dar una buena pelea y eso es lo que tiene que pasar”.



La Princesa Azteca considera que la pelea entre Canelo y Chávez Jr. que será el próximo 6 de mayo en Las Vegas es muy atractiva y el resultado dependerá de la preparación.



“Es una pela que finalmente la gente la está esperando en el peso en el que se pactó yo considero que si Chávez Jr. va bien preparado tiene la ventaja ya que ‘Canelo’ no ha peleado en ese peso, considero, es dependiendo de las preparaciones como se vayan a dar pero es una pelea muy atractiva para todo México”.



El ser un referente de las boxeadoras en Baja California como Brenda “La Bonita” Flores, Kenia y Tania Enríquez por mencionar algunas, la pone contenta por ser el inicio y comentó que ellas son las que la ayudan a entrenar.



“De hecho ellas han estado ayudándome en la preparación, ya vienen muy fuertes preparándose para peleas grandes, la verdad contenta porque de alguna manera fuimos el inicio para que ellas se emocionaran, se motivaran ellas, incluso también vienen muchas muchachas amateur que también me ayudan, contenta por ese cambio”.



Su reciente aprobada Semana de la Cultura Física y del Deporte que será en el mes de abril la llena de satisfacción.

“Es una iniciativa que ya se dio que está aprobada año con año, es un gran logro, todavía es mucho trabajo que todas las entidades federativas se empapen de qué actividades se pueden hacer”.



Su siguiente propuesta para seguir aportando en el deporte es un fideicomiso para los atletas retirados.



“Queremos formar un fideicomiso para deportistas que ya están retirados”.



Jackie dio su opinión respecto al muro que quiere construir Trump, explicó que es una oportunidad para voltear a ver la riqueza mexicana.



“A los mexicanos que nos unamos, somos un país fuerte en cultura, alimentos en paisaje, vegetación es voltear a ver a México”.