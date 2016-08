Toros realizan entrenamiento nocturno en el Gasmart

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana aprovecharon la noche para sostener una práctica en el estadio Gasmart rumbo al tercer juego de la Serie de Campeonato de la Zona Norte.



Los "astados" aprovecharon la noche tijuanense para la habitual práctica y estar listos para enfrentar a Sultanes de Monterrey en busca de remontar la serie.



"Los muchachos tomaron bien el entrenar en su día de descanso. Sabemos que más que nada lo importante es ganar y estamos conscientes de que el conseguir la victoria es el mayor deseo de ellos", comentó Pedro Meré, manager de la escuadra tijuanense.



Para el juego tres de la serie, el manager Pedro Meré enviará a la lomita a Alex Sanabia (7-4; 3.96) contra César Carrillo (6-8; 4.95) , quien subirá al montículo por los visitantes Sultanes de Monterrey.



"Del pitcheo no nos podemos quejar, tenemos buen pitcheo y nuestro relevo está descansado. Sanabia lo hemos visto muy bien y nos puede dar un gran juego mañana.", continuó Meré.



En el aspecto del bateo, los Toros sostuvieron su práctica habitual por rondas para finalizar el entrenamiento nocturno.



"Ahorita no es tanto lo físico y lo técnico, más que nada es lo mental, la tranquilidad y la confianza de que van a poder batear. Ellos todo el año lo han hecho y ahora al saber que vamos a estar en nuestro parque y con nuestra gente nos va a ayudar mucho, yo físicamente los vi bien e hicieron muy buenos contactos." finalizó Meré.



BOLETOS A LA VENTA

Aún quedan boletos a la venta para estos tres juegos y están disponibles en taquillas del estadio Gasmart, Toroshop Macroplaza, estaciones Gasmart y por internet en TicketID, con un costo de 50 pesos en sección lateral, 100 en central superior y 150 en central preferente.



Los tres duelos inician a las 19:35 horas (horario de Tijuana) y serán transmitidos a través VIDA 1420 AM por radio, en televisión por AyM Sports y TDN.