Tijuana se queda sin comisionado de Box

TIJUANA, Baja California(GH)

El boxeo de Tijuana se queda sin comisionado por la destitución de Alejandro “Terra” García, luego de que la Comisión de Box de Tijuana recibiera una carta del Consejo Mundial de Boxeo pidiendo su dimisión.



El mismo excampeón del mundo, declaró acerca de su destitución,

“No se porqué tomaron está decisión, llegó una carta del CMB pidiendo mi renuncia, pero el CMB es un organismo, no sé porque se andan metiendo, pero está bien, se vale, no hay problema, no pasa nada”, comentó.



El presidente de la Comisión de Box, Alberto Martínez, prefirió no declarar ante los medios de comunicación hasta el martes cuando anuncie más sobre quién quedará a cargo.



Alejandro García duró seis años y medio en la Comisión de Box en Tijuana, recibió criticas por la cantidad y el tipo de boxeo de que hubo en los últimos años en la ciudad, al igual que bajo su tiempo, hubo tres tijuanenses campeones del mundo, Javier “Cobrita” Mendoza, Kenia Enríquez y Luis “Panterita” Nery.



“Fue una bonita experiencia, gracias a Dios no pasó nada extravagante, todo salió bien, gracias al equipo que trabajaba conmigo, juez, referís, hicimos un bonito equipo y sacamos adelante el boxeo, le doy gracias a la vida por ser comisionado, creo que el boxeo en Tijuana regresó”, explicó.