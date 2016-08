RSM anuncia primera edición del torneo de golf 'Baja classic'

TIJUANA, Baja California(GH)

Por primer año, la firma RSM llevará a cabo el torneo de golf “Baja Classic 2016”, en agradecimiento a la lealtad y fidelidad de sus clientes, proveedores y amigos, anunció su director y desarrollo de negocios, Alejandro Guitiérrez.



Este lunes, el titular de la firma con presencia a nivel nacional, reiteró la intención de realizar eventos de este tipo, cuya finalidad además de agradecer a quienes han formado de la empresa durante estos años, es apoyar alguna causa social en la ciudad.



“Nos sentimos muy contentos y agradecidos con nuestros clientes, a quienes queremos reitérales nuestro agradecimiento por el apoyo. Como empresa, nos sentimos identificados con los valores que promueve este deporte como el entendimiento, integridad, competencia, sobre todo empatía”, expresó.



Asimismo, informó que la competencia está limitada a 100 jugadores, cuyo costo es de 120 dólares por persona, incluye un refrigerio especial, comida de premiación, bebidas cortesía, regalos, sorpresas y una rifa.



Por su parte, Luis Manuel López, socio director de RSM, explicó que la competencia será de en 18 hoyos por pareja, y habrá premios “Closet to the pin” para los tres mejores acercamientos; un carrito de golf para el primer “Hole in One” del hoyo 11 y una Land Rover Sport, modelo Discovery para el primer lugar.



Además de trofeos para los tres primeros lugares, así como rifas, regalos y sorpresas para todos los competidores en una sola categoría, bajo la modalidad scramble en equipos de 2 jugadores.



Refirió que la firma RSM ha tenido presencia a nivel nacional e internacional patrocinando a golfistas de gran nivel, por lo que la intención había sido ofrecer una competencia con nivel internacional en la región.



La primera edición del Torneo de Golf “Baja Classic 2016” se llevará a cabo el próximo sábado 3 de Septiembre a partir de las 8:00 horas en las instalaciones de Real del Mar.



En el evento estuvieron también presentes Óscar García, representante HeadPro, Baja Classic y representantes de la firma RSM.



Para mayores informes visitar la página www.bajaclassic.com.mx o enviando un mail a nuestros correos electrónicos alexandro.gutierrez@rsmmx.mx yoscargarciagolf@hotmail.com.