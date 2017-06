Toros barre a Guerreros

TIJUANA, Baja California(GH)

Toros de Tijuana venció 10-5 a Guerreros de Oaxaca en el tercero de la serie para mantenerse en el segundo puesto de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol



Toros de Tijuana sacó la escoba ante Guerreros de Oaxaca para mantenerse en el segundo puesto de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. La victoria 10-2 estuvo enmarcada por tres impulsadas de Gabriel Gutiérrez y una eficiente salida de Manny Barreda.



Los bureles van 49-25, con nueve triunfos en sus más recientes once juegos y se encuentran en plena persecución de Sultanes de Monterrey, que tienen registros de 50-23.



En el Estadio Gasmart, Gabriel Gutiérrez (.333) tomó cuatro turnos al bat, pegó cuatro hits, impulsó tres carreras y anotó una



Manny Barreda (2-6) lanzó seis entradas, donde permitió cuatro hits, dos carreras, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis.



Barreda es el serpentinero del equipo que más entradas a lanzado (72.0), más ha ponchado (62), más boletos dados (29) y más juegos ha perdido.



La derrota fue directo al récord de Ruddy Acosta (4-4), lanzó pelota de cinco entradas, donde le pegaron seis hits, le hicieron cinco carreras, regaló cuatro boletos y retiró a tres por strikes.



Toros gestó un racimo de cuatro en la segunda, Juan Apodaca impulsó una, Gabriel Gutiérrez dos y José Guadalupe Chávez.



Mario Valenzuela conectó doblete ante Manny Barreda y mandó al plato a dos de sus compañeros para poner la pizarra 4-2.



En la tercera baja, Cyle Hankerd se fue para la calle por décimo quinta ocasión en la temporada. Se encuentra entre los líderes del departamento de bambinazos con sus compañeros Corey Brown (18) y Alex Liddi (16).



Toros incrementó su ventaja en la sexta. Isaac Rodríguez pegó rodado a tercera base para la carrera Oscar Robles, y con las bases llenas, Martín Sotelo dio dos pasaportes.



En la fatídica, Gabriel Gutiérrez pegó doblete remolcador, y Chávez mandó a Oscar Robles al plato por terca ocasión.



Luis Medina pegó jonrón de tres carreras en la novena ante el joven de 19 años de edad, Sergio Alvarado para intentar acortar la brecha, pero no fue suficiente.



Toros tendrá tres juegos en casa ante Rojos del Águila de Veracruz con la misión de ganar y alcanzar a Sultanes en la parte alta de la Zona Norte.



RESULTADO



GUERREROS 5-10 TOROS



PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 CHE



Guerreros 002 000 00



Toros 041 003 20X



Pitcher ganador: Manny Barreda (2-6)



Pitcher derrotado: Ruddy Acosta (4-4)



Salvamento: No hubo



Jonrones: Cyle Hankerd (15)



Estadio: Gasmart



Duración: Tres horas con 18 minutos



Asistencia: Nueve mil 51 espectadores