Godínez ya tiene plan

TIJUANA, Baja California(GH)

David Godínez, apodado "The Walking Dead", tiene al antídoto para enfrentar a Pedro"Inquieto" Palma en la pelea estelar de Round 13 Promotions este sábado en el Gimnasio Independencia.



David Godínez ya diseñó el plan para enfrentar a Pedro Palma, a quien enfrentará en seis rounds en peso Supermosca, una división que se acopla mejor a sus características, físico y preparación.



“Voy muy motivado, desafortunamente la vez pasada no pude dar el peso, me faltaron 500 gramos en una división menor que la mía. No quiero desaprovechar las oportunidades”, explicó.



“Me siento más a gusto en supermosca, pero ya noté la diferencia en Mosca y Supermosca”, agregó.



Godínez, llamado “The Walking Dead” (7-3) quiere demostrar ante Palma (4-26-2), que la experiencia del rival no le impone y que puede hacerle frente a su estilo.



“Lo conozco, lo que sé es que es un peleador fajador, va hacía enfrente, soltando golpes arriba y abajo, estamos preparados para una guerra, para soltar goles a seis rounds”, mencionó.



“Voy a Pelear a distancia, basado en mi altura y alcancé, también pienso pararme, intercambiar, para que la gente vea que no solo sé correr hacía atrás, también me puedo fajar”, complementó.



Godínez no pierde desde el 6 de mayo del 2015 cuando no pudo convencer a los jueces ante Jonathan Quiroz, después de aquella contienda, ha ganado seis en fila, una de ellas por nocaut