Reconocen talento deportivo de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Alrededor de 1000 atletas juveniles y padres de familia estuvieron presentes para el reconocimiento a la Excelencia Deportiva de Baja California en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana.



Personalidades como el gobernador, Francisco Vega de la Madrid, Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Box, Andrea Gómez, Juez Olímpica de Gimnasia Artística en Juegos Olímpicos Río 2016 y deportistas como Alexa Moreno, Julieta Toledo, Tania Arrayales que representaron a México en los Juegos Olímpicos, encabezaron la ceremonia.



El acto también honró a los ganadores de Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil, en el que Baja obtuvo el subcampeonato.



“Se obtuvieron en la Nacional Juvenil un desempeño óptimo logrando ser el segundo lugar con 189 preseas 64 de oro en diferentes disciplinas, una participación en 34 deportes, medallas del 82%, destacando el desempeño en la rama femenil 60% de las medallas de oro son aportadas por mujeres”, indicó el director general del Instituto del Deporte de Baja California, Saúl Castro Verdugo.



En la Olimpiada Nacional se logró clasificar en 40 deportes, con 437 medallas en distintas disciplinas, de éstas, 150 fueron de oro y ocupa la tercera posición. En la Paralimpiada, que ha incrementado en estas justas deportivas el lugar 11, dentro de la categoría Ciegos y débiles Visuales Golbol.



ALEXA APLAUDIDA



La que se llevó el reconocimiento y no solo en diploma fue para la Gimnasta Alexa Moreno originaria de Mexicali, a pesar de haber sido criticada fuertemente por medio de redes sociales, fue ovacionada y aplaudida.



“Es un gran honor que nos reconozcan, aquí en casa me reciben muy bien, no quiero demostrarle nada a nadie más que a mi misma, quiero lograr cada meta que me proponga.



Mis objetivos son poner el nombre de México en alto, que nos vean internacionalmente que si queremos, podemos llegar a lograr cosas muy buenas”.



Referente a las críticas a Conade por no apoyar a los atletas mexicanos, comentó: “Yo si tuve apoyo, creo que lo que hace falta es organización; pedí un aparato a días de irme, las cosas no están a tiempo. Si hay intención, estoy satisfecha”.



SELECCIONADOS NACIONALES



Nombre Disciplina

Alexa Moreno Gimnasia artística

Daniel Corral Gimnasia artística

Julieta Toledo Esgrima

Tania Arrayales Esgrima

Gabriela Bayardo Tiro con arco



MEDALLISTAS DESTACADOS



OLIMPIADA NACIONAL

Nombre Disciplina Medallas

Miguel Cantú Gimnasia artística 6 de Oro

Isabella Abrajam Natación 6 de Oro

Martha Aguilar Natación 6 de Oro



NACIONAL JUVENIL

Nombre Disciplina Medallas

Martha Sandoval Natación 6 de Oro