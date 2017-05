Kenia Enríquez espera a la 'Joya'

TIJUANA, Baja California(GH)

Kenia Enríquez espera con ansias a Esmeralda ‘La Joya’ Moreno.



La tijuanense consiguió el sábado por la noche la corona interina Minimosca del Consejo Mundial del Boxeo, al noquear en tres asaltos a María Salinas en Ciudad Obregón, Sonora y ahora, la ‘Jaguarcita’ espera el choque con Moreno para definir a la campeona absoluta del CMB.



“Esmeralda (35-9-1,11 KOC) peleará con Kika Chávez en la final del torneo (Diamante del CMB)y ya después ella definirá en qué peso sigue, en caso que decida quedarse en Mosca me nombrarían campeona absoluta, y si es en Minimosca pelearíamos por el campeonato absoluto”, dijo Enríquez (19-1,9 KOC) de 23 años, vía telefónica desde Obregón.



El triunfo le representa a Kenia el segundo campeonato en dos categorías diferentes pues antes se había ceñido la corona Mosca por la Organización Mundial de Boxeo.



Con la coronación, Enríquez emula a Jackie Nava, quien también obtuvo cinturones en dos divisiones diferentes (Gallo y Supergallo).



“Es fruto del trabajo y la preparación, era mi objetivo desde hace dos años, ser campeona del mundo”, añadió la peleadora tijuanense.



La ‘Jaguarcita fue muy superior a Salinas el sábado en rapidez y potencia, el combate acabó con un duro gancho al hígado, con el cual la californiana ya no quiso saber nada de la pelea.



“Nadie la había noqueado, y definitivamente me siento más cómoda y fuerte en este peso”, sentenció.



Kenia obtuvo su sexto triunfo consecutivo desde su derrota en febrero de 2015 justamente cuando perdió en su primera defensa el fajín Mosca de la OMB ante Melissa McMorrow.



Ya con el título verde y oro en la cintura, Kenia espera reaparecer en Tijuana en agosto por lo que la semana entrante regresa a los entrenamientos.