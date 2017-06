Medio Maratón Internacional de Tijuana anuncia nuevos premios

TIJUANA, Baja California(GH)

En conferencia de prensa se anunciaron nuevos premios, el diseño de la camiseta, medalla y certificación de la ruta de la edición XXIII del Medio Maratón Internacional de Tijuana, que tiene hasta el momento cuatro mil 882 inscritos, la justa será este próximo 23 de julio.



“Seguimos abiertos a que se sigan inscribiendo no tenemos algún límite realmente esperemos llegar a los 10 mil, si es una meta alta pero a lo que hemos logrado el día de hoy, a lo que me ha tocado en experiencia si no me equivoco es el número más alto”, detalló Adalberto Sánchez, director de Imdet.



La salida y meta será a las 7:00 horas en el Palacio Municipal, las inscripciones se encuentran abiertas y es gratuito, sin embargo para quien guste cooperar se estará aceptando un kilo de ayuda de alimento no perecedero que se entregará al DIF Tijuana.



Los nuevos premios son dos motocicletas y cinco televisiones plasma.



“Se realizará una rifa con todos los que crucen la meta, se les otorgará un boleto y se estará anexando a una tómbola”, concluyó Adalberto Sánchez