"Tijuana es mi segunda casa": Apodaca

TIJUANA, Baja California(GH)

Venezolano de nacimiento, pero desde la temporada 2016 es tijuanense por adopción.



Esa ha sido la historia de Juan Apodaca, quien en un par de meses supo ganarse el cariño de a afición por su sólido y oportuno madero, pero sobre todo por su gran carisma que lo ha hecho uno de los jugadores favoritos de los fanáticos.



Para el receptor la tarea fu muy difícil en el 2016, ya que llegó a ocupar el lugar que dejo vacante el dominicano Miguel Olivo, sin embargo, sin hacer comparaciones, el nacido en Caracas dejó que su bat su guante hablara por él y ya después sólo se dejó querer.



“Fue una experiencia bastante bonita, la verdad que a Tijuana ya puedo llamarla mi segunda casa; estoy muy contento y agradecido con todos esos fanáticos de que les haya gustado mi trabajo y poderlos ayudar para darles esa motivación y esa felicidad al llevarlos a la Serie del Rey el año pasado”, recordó.



La igual que el año pasado, Apodaca reportó desde el primer día de pretemporada y sólo piensa en alistar el camino para pelear por el campeonato en la Serie del Rey.



“Este año vamos por más; vamos por el campeonato; hoy me sentí bastante contento y agradecido; es una muy bonita experiencia y una nueva oportunidad de ir por el campeonato y un compromiso bastante grande junto a mis compañeros y también junto a la fanaticada de Toros de Tijuana”, agregó.



Luego del primer día de trabajo en el Kino Sports Complex de Tucson, Arizona, el “chamo”, quien debutó en la Liga Mexicana de Beisbol el año pasado, asegura que el plantel que se está conformando luce mucho más fuerte que el del 2016.



“Muchas caras nuevas; veo un gran equipo; el año pasado teníamos un equipo muy sólido y este año se ve mucho mejor, con mucho talento; la verdad que quedé impresionado con los movimientos que ha hecho la oficina; tenemos un show que dar ese año y la verdad que estoy comprometido con la organización”, mencionó al finalizar la práctica el lunes.



Luego de caer en la Serie del Rey ante Pericos de Puebla, Apodaca pasó tiempo entre algodones, al entrar a quirófano para reparar su rodilla derecha.



“Ya en el invierno cuando se acabó la final tuve que hacerme una cirugía en el menisco interno de la rodilla derecha; me había salido un quiste en la parte de atrás de la rodilla y lo limpiaron, así que luego tuve bastante reposo y estuve en rehabilitación”, explicó.



En su primer escarceo de pretemporada, el venezolano no tuvo problemas para superar los exámenes físicos y de cumplir con la primera sesión de práctica.

En 2016 bateó para .322 con catorce cuadrangulares y 69 carreras empujadas.



JUAN APODACA

Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela

Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1986

Posición: Receptor

Batea: Derecho

Lanza: Derecho

Número:

Debut: 2016

Equipos: Toros de Tijuana







Año Equipo PCT. J VB CA H DB 3B HR CP BB BI SO BR AR SLG.

2016 Tijuana .322 96 342 55 110 23 0 14 69 47 1 62 5 0 .512