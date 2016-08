Nadadores bajacalifornianos buscarán representar a México en JO de 2020

TIJUANA, Baja California(GH)

Buscando el sueño de representar a México en los juegos Olímpicos de 2020, los nadadores bajacalifornianos Mayte Cano y Héctor Ruvalcaba vivirán en una aventura estudiantil y deportiva en universidades estadounidenses.Ambos a principios de mes se ganaron la oportunidad de recibir una beca del 100% educativo, gracias a su esfuerzo y disciplina que llevan a cabo en entrenamientos con vistas a justas internacionales.Los nadadores de 19 años, buscaron programas estudiantiles que brindaran apoyo a atletas de alto rendimiento procedentes del extranjero, después de la búsqueda y de llenarse de información se pusieron la meta conseguir el lugar.La nadadora de aguas abiertas, Mayte Cano, se encuentra cursando el grado de Administración de Empresas en la Universidad de Las Vegas, Nevada, asimismo en esta semana estará retomando entrenamientos con su nuevo equipo.Cano, quien se ha destacado por ganar preseas de oro del 2012 al 2015 en Olimpiada Nacional, extendió su panorama y experiencia en justas de corte internacional y mundial en la disciplina.Asimismo, en las participaciones fuera de la República Mexicana ha dejado en alto el nombre de la nación al situarse entre las primeras 30 del ranking.Una participación reciente de cano fue en el mundial de cinco kilómetros de aguas abiertas celebrado en Kazán, Rusia, donde concluyo en el peldaño número 24 de 38.La nadadora tijuanense duró seis años esforzándose arduamente para ganarse la beca, donde el plan principal es tener una formación académica y deportiva en un país de primer mundo.“Yo no quería que mi familia pagara por mis estudios en una universidad, ya tenia muchos años practicando el deporte y quise sacarle más provecho a mi rendimiento, teniendo la oportunidad de estudiar gracias a una pasión”.Para Cano una de sus prioridades es representar a la Universidad en competencias que se le presenten, y sobre todo darse la oportunidad siempre y cuando la institución se lo permita de participar en competencia para Baja California y México.“Voy a trabajar muy duro, poner todo de mi parte para estar en los próximos juegos olímpicos, principalmente en eso consistirá la estancia en Estados Unidos en pensar en Tokyo 2020”.Héctor Ruvalcaba es originario de Guadalajara, Jalisco, comenzó a practicar la natación cuando tenía 8 años, hasta los 16 represento a su estado de origen, posteriormente al mudarse con su familia a Baja California adoptó los colores del estado 29.A pesar de no haber nacido en Tijuana, su estancia y vivencias que ha tenido en la ciudad lo autodefinen como un tijuanense orgulloso de Jalisco; sus próximos objetivos en el país vecino serán los redemostrar el nivel mexicano en la respectiva disciplina.Ruvalcaba, vigentemente se encuentra en la Universidad de San Antonio, Texas, donde se prepara par ser Ingeniero en Mecánica, desde inicios de esta semana el nadador se encuentra en sesiones de entrenamiento para cercanas competencias universitarias.“Yo me especializo en el nado de mariposa y combinado en 250 metros. Mi inicio en la natación fue realmente recreativo, pero poco a poco me fue gustando la competitividad y seguir mejorando marcas hasta dejar lo recreativo y empezar a competir de lleno.El nativo de Jalisco en Olimpiada Nacional ha participado en ocho olimpiadas nacionales, en todas ha conquistado medallas, tanto de oro como plata principalmente.Del mismo modo, su trayectoria y curriculum se fue extendiendo con participaciones en torneos internacionales y de carácter mundial.“Yo lo que quier es dar mi mayor esfuerzo y en 2020 estar peleando la medalla de oro, demostrar que en México tenemos talento. Aprovecharé a la máximo cada entrenamiento durante este proceso al igual que en los estudios”.Participaciones destacadas:Mayte Cano:Evento LogroOlimpiada Nacional 2012 al 2015 4 medallas de oroMundial 2012 Lugar 18Copa Junior Pan Pacific 2014 Lugar 8Copa Challenge 2012 Medalla de Bronce en 400 metrosCopa Challenge 2013 Medalla de Oro 800 en 800 metrosCopa Challenge 2014 Medalla de Oro 800 en 800 metrosMundial 2015 Lugar 24Héctor Ruvalcaba:Olimpiada Nacional 2012 al 2015 10 oros, 8 platas y un bronce.Participación en selectivos nacionalesRepresentante de México Mundial 2015