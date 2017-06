Julián Fernández y su cita con la historia

TIJUANA, Baja California(GH)

El boxeador tijuanense Julián Fernández (5-0) tendrá la pelea de su vida el 8 de julio en Londres, Inglaterra, ante Daniel Doboius (3-0) y es que, intentará adueñarse del campeonato vacante juvenil en peso Pesado del Consejo Mundial de Boxeo.



Julián Fernández, es hijo Pedro “Pitbull”, reconocido peleador de Artes Marciales Mixtas a nivel nacional.



Será la primera vez en su etapa como profesional que el boxeo de Julián Fernández lo lleve fuera de Tijuana.



Su debut apenas fue el 9 de diciembre del 2016 y pertenece a la promotora Aztk Boxing.



“No me siento intimidado por el escenario al que me pueda enfrentar. Quiero poner el nombre del México en alto”, mencionó.



“Como tengo unos brazos muy largos, siempre trato de mantener la distancia, dar golpes sólidos, golpes fuertes, me enfoco en golpear abajo y hasta el momento a dado resultados”, describió sobre su estilo.



Fernández, quien también es Licenciado en Derecho, comentó lo que más le motiva de ser boxeador.



“Me he considerado un boxeador disciplinado, un apasionado del esfuerzo físico y mental que esto conlleva”, explicó.



Su rival es originario de Inglaterra y en las tres victorias que lleva, ha alzado el puño después de dejar a sus rivales tendidos en la lona.