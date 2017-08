Toros vapulea a Sultanes en inicio de final de Zona Norte

TIJUANA, Baja California(GH)

¡Queremos Serie del Rey!, mostraron un grupo de aficionados en de Toros de Tijuana en una pancarta el Estadio Gasmart.



La franquicia se ha puesto esa meta desde el principio de la temporada y se encuentran en el último escalón para llegar al anhelado encuentro.



Toros de Tijuana vapuleó 10-1 a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la final de la Zona Norte.



El equipo tijuanense le ganó al regiomontano la misma instancia en la campaña pasada y desde ese entonces se han enfrentado diez veces, donde llevan registro más que favorable de 9-1.



Fue una actuación completa de los astados, funcionó todo, el pitcheo se fajó, batearon al momento en que lo debieron hacer y aprovecharon

las imprecisiones de Sultanes.



La rivalidad se ha incrementado debido a que el presidente de

Sultanes, José Maiz ha hecho señalamientos por el número de mexicoamericanos que tiene el equipo de la Colonia Capistrano. Ahora un sector de Monterrey le llama “Pocho Toros” al equipo.



Para hacer más curiosa la historia, el mexicoamericano Alex Sanabia (1-0), tuvo una salida de calidad, en siete entradas completas, admitió cinco hits, una carrera, dio un boleto y recetó dos chocolates.



Al final, Sanabia se llevó el reconocimiento como el jugador más valioso del encuentro, mismo que entrega la organización de Toros. La labor monticular fue complementada por Edwin Quirarte y Rafael Díaz.



La derrota fue para Javier Solano (0-1), en trabajo de seis entradas y un tercio, le conectaron nueve imparables, le movieron la registradora en cinco ocasiones, dio una base por bolas y ponchó a dos.



Ante los lanzamientos de Solano y con Corey Brown en la inicial, Cyle Hankerd hizo un truco de magia y desapareció a “Doña Blanca” por todo lo alto del jardín central para poner el electrónico 2-0.



En el siguiente turno al bat, Jorge Cantú pegó doblete, para enseguida ser remolcado con otro doble, que fue cortesía de Dustin Martin. Solano recibió visita al montículo, no había logrado sacar algún out.



La respuesta de los “fantasmas grises” fue en el siguiente capítulo, con dos out fuera, Luis Flores conectó línea al jardín izquierdo, para luego ser impulsado por Chris Roberson.



La séptima no tiene otra descripción más que fatídica, horrorosa y cruel para Sultanes. Toros anotó siete carreras, dos consecutivas por wild pitch, por la loma desfilaron cinco serpentineros, que en total enfrentaron a trece bateadores.



El duelo para en la loma para el segundo de la serie será entre Horacio Ramírez (0-0) ante Ángel Castro (1-0), el playball se cantará a las 19:35.



MONTERREY TIJUANA



PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 CHE

Monterrey 000 010 000 1 5 0

Tijuana 000 300 70X 10 16 0



Pitcher ganador: Alex Sanabia (1-0)

Pitcher derrotado: Javier Solano (0-1)

Salvamento: No hubo

Jonrones: TIJ: Cyle Hankerd (1)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 13 mil 685 espectadores

Duración: Tres horas con dos minutos