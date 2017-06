Amarra Toros serie con sexto triunfo en fila

BOCA DEL RÍO, Veracruz(GH)

Corey Brown bateó cuatro imparables y anotó tres veces, Cyle Hankerd también dio tres hits y produjo dos carreras, para que Toros de Tijuana vencieran 9-8 a Rojos del Águila de Veracruz y aseguraran la serie en el estadio Deportivo Universitario Beto Ávila.

La victoria fue la sexta en forma consecutiva para la novena que dirige Pedro Meré y la séptima en fila jugando como visitantes, para fortalecer su récord de ganados y perdidos en 46-24, en la segunda posición de la Zona Norte, a un juego y medio de los líderes Sultanes de Monterrey.

Los dueños del patio no esperaron mucho para inaugurar su casillero y fue con el cuadrangular trece del venezolano Balbino Fuenmayor, quien la echó por el jardín izquierdo con Carlos López en tránsito para el rápido 2-0 en el mismo primer episodio.

Dos más para los locales en el segundo episodio con sencillo productor de Alejandro Rivero y enseguida vino un toque suicida de Iván Jiménez, para que anotara Eduardo Dehesa la cuarta rayita “emplumada”.

La “embestida” descontó con una al abrirse el cuarto acto y fue en los pies de Corey Brown, quien dio sencillo y más tarde anotó con imparable al izquierdo de Jorge Cantú.

El conjunto dirigido por Eddie Castro recuperó el terreno perdido al cierre de ese mismo episodio con doblete de Eduardo Dehesa, quien con su batazo por el prado izquierdo envió a tierra prometida a Enrique Osorio con el 5-1 parcial.

La voltereta del conjunto tijuanense se escribió en el quinto rollo cuando llenaron las bases sin out, para que Corey Brown empujara una con sencillo, Cyle Hankerd un par con doblete, luego Brown anotó con “wild pitch” de Roberto Espinoza y Alex Liddi completo el racimo con sencillo impulsor por la raya de la izquierda para el 6-5.

La entrada de la suerte en su parte alta fue pura alegría para los fronterizos al tijeretear al relevo “emplumado” para agregar un par más a la tirilla con doblete de José Guadalupe Chávez que propulsó a la registradora a Juan Apodaca y Roberto López.

Los Rojos del Águila también se llevaron su tajada al timbrar dos veces; la primera en los pies de Iván Jiménez con “passed ball” de Juan Apodaca y enseguida Luis Mauricio Suárez puso la pelota en la estepa izquierda para remolcar a su compañero Carlos López.

Con sólo una carrera de ventaja, los Toros de Tijuana le echaron aire al colchón y fue Corey Brown quien llegó al plato con otro “passed ball”, ahora del receptor local Eduardo Dehesa para el 9-7.

De nueva cuenta los jarochos se mantuvieron peleando y al cierre del octavo tramo se volvieron a acercar a sólo una carrera con hit productor al central de Carlos López, pero fue todo lo que pudieron subir al marcador y se volvieron a quedar cortos por segunda noche consecutiva.



OFENSIVA FRONTERIZA

Los mejores en la ofensiva tijuanense fueron Corey Brown de 4-4 con par de pasaportes, tres carreras anotadas y una empujada, Cyle Hankerd de 4-3 con par de producciones y un pasaporte, Jorge Cantú de 4-2 con base por bolas e impulsada, Juan Apodaca de 4-2 con anotada, José Chávez de 6-2 con dos compañeros remitidos al plato y Roberto López también propulsó a dos al pentágono.



EN LA LOMITA

Por Toros de Tijuana abrió Horacio Ramírez en la que fue su primera aparición desde el 12 de abril y caminó por tres entradas completas y fue removido sin outs en el cuarto rollo para cinco carreras, seis hits, dos ponches y un pasaporte.

En su relevo desfilaron el ganador Daniel de la Fuente en la cuarta, Rafael Díaz el quinto rollo, Mark Serrano la sexta tanda, Carlos Fisher para una carrera en dos tercios, Jo-Jo Reyes, Pedro Villarreal, Juan Sandoval y Jason Urquídez.

En su relevo, Díaz ponchó a dos enemigos y llegó mil 96 en su carrera, para darle alcance a Pablo Ortega en la posición 52 de todos los tiempos.

Para el novato De la Fuente, fue su primera victoria en la Liga Mexicana de Beisbol.

El texano Chris Rocha inició por los “colorados” y colgó las primeras tres argollas, pero no pudo sacar un tercio del quinto rollo y se fue con cuatro rondas completas de cuatro anotaciones, el mismo número de imparables y ponches, con par de bases por bolas.

Le ayudaron el derrotado Roberto Espinoza, el dominicano Rubén Vicente, el californiano Jeff Ibarra, el ex Toro Norman Elenes, el venezolano Will Ledezma y Ramón Delgado.



CULMINA VISITA AL PUERTO

Los Toros de Tijuana terminarán mañana su gira de seis juegos, cuando busquen limpiar a Rojos del Águila de Veracruz, en el tercer duelo de esta serie, pactado para las 16:00 horas (horario de TJ) en el estadio Deportivo Universitario Beto Ávila.

Los lanzadores probables son Carlos Hernández (6-0; 2.61) por los tijuanenses y Nestor Molina (8-1; 1.63) por los veracruzanos.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 150 210 9 15 0

Veracruz 220 100 210 8 11 0

Pitcher ganador: Daniel de la Fuente (1-0)

Pitcher derrotado: Roberto Espinoza (1-3)

Salvamento: Jason Urquídez (15)

Cuadrangulares: (VER) Balbino Fuenmayor (13)

Estadio: Deportivo Universitario Beto Ávila

Asistencia: 2 mil 535 aficionados

Duración: 3 horas y 59 minutos