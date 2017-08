Sale Toros a defender corona contra Sultanes

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana buscarán revalidar el título de la Zona Norte cuando enfrenten a Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato que inicia mañana con el primer juego pactado para las 19:35 en los amigables confines del estadio Gasmart.



Por tercer año consecutivo, la escuadra fronteriza alcanzó esta instancia e intentará repetir la historia del 2016, cuando se coronaron en siete peleados duelos contra los mismos “fantasmas grises”.



La novena bajacaliforniana tuvo el mejor récord en temporada regular de toda la Liga Mexicana de Beisbol y finalizaron en lo más alto de la Zona Norte, al registrar 76-34 en ganados y perdidos, cifra alta en la historia del club.



En el primer playoffs enfrentaron a Rieleros de Aguascalientes, equipo que terminó en la cuarta posición del sector norteño con récord de 64-46. Los “bureles” salieron avantes de esta instancia en seis compromisos.



Por su parte, Sultanes de Monterrey se mantuvo gran parte de la temporada en la primera posición de la Zona Norte, hasta que el 6 de julio cuando los Toros de Tijuana les arrebataron la cima y tuvieron que conformarse con el segundo escalón con su marca de 68-41.



Ya en postemporada, los “fantasmas grises” no tuvieron problemas para disponer de Acereros del Norte, al barrerlos en cuatro juegos.



Toros y Sultanes se midieron en nueve ocasiones y los actuales campeones de la Zona Norte dominaron con autoridad al ganar ocho de esos compromisos, cinco en el estadio Gasmart y tres en el estadio Monterrey.



Desde el 2014, la historia entre estos dos conjuntos ha escrito 36 páginas de temporada regular y los “astados” han sumado 25 victorias por sólo once del equipo de la Sultana del Norte. En el estadio Gasmart el balance es de 15-5 a favor de los dueños del patio.



Para el primer juego de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, los lanzadores designados son Alex Sanabia (3-1; 3.86) por Toros de Tijuana y Javier Solano (11-7; 4.50) por Sultanes de Monterrey, mientras que para el viernes se subirán al montículo Horacio Ramírez (4-3; 4.06) por el equipo de casa y Ángel Castro (11-6; 4.28) por la visita.



En la serie de playoffs contra Rieleros de Aguascalientes, Sanabia se fue sin decisión en su salida del tercer juego de esta instancia, al trabajar cinco entradas de tres carreras, cuatro hits, tres de ellos cuadrangulares solitarios, dos bases por bolas y tres ponches.



A Sultanes de Monterrey los enfrentó dos veces en la campaña regular y en ambas se fue sin decisión; en la primera sólo cubrió tres entradas en blanco de dos hits el 26 de julio y luego trabajó seis capítulos de una carrera y tres imparables con cinco ponches el 6 de agosto, las dos en el estadio Gasmart.



El diestro nacido en San Diego, California y que jugó tres campañas en las Grandes Ligas, se topó en dos ocasiones con Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato del 2016 y en ambas terminó con los brazos en alto y el triunfo en su historial, incluyendo el séptimo y definitivo duelo que ganaron los Toros en Monterrey para avanzar a la Serie del Rey.



Agregando postemporada, en su carrera Sanabia ha cruzado caminos en cinco ocasiones con los regiomontanos y tiene récord de 2-1.





RESULTADOS 2017

Juego Fecha Estadio Rival Resultado Récord TJ P. Ganador P Derrotado Salvamento Asistencia Duración

78 4/7/2017 Monterrey Sultanes 4-3 (G) 52-26 Miguel Peña (7-2) Ángel Castro (9-3) Jason Urquídez (16) 5,232 3:16

79 5/7/2017 Monterrey Sultanes 2-3 (G) 53-26 Manny Barreda (3-6) Jorge Reyes (1-2) Jason Urquídez (17) 6,858 3:03

80 6/7/2017 Monterrey Sultanes 8-4 (G) 54-26 Pedro Villarreal (2-0) Marcos Rivas (3-2) No hubo 15,439 4:00

96 25/7/2017 Gasmart Sultanes 7-1 (G) 68-28 Carlos Hernández (9-1) César Carrillo (2-3) No hubo 3:04 15,878

97 26/7/2017 Gasmart Sultanes 10-4 (G) 69-28 Sergio Mitre (5-1) Javier Solano (10-6) No hubo 3:29 15,558

98 27/7/2017 Gasmart Sultanes 7-3 (G) 70-28 Miguel Peña (10-2) Ángel Castro (11-4) No hubo 2:43 17,980

105 4/8/2017 Gasmart Sultanes 2-5 (P) 72-33 Edgar González (6-2) Horacio Ramírez (4-3) Wirfin Obiscpo (28) 2:50 15,967

106 5/8/2017 Gasmart Sultanes 6-1 (G) 73-33 Carlos Hernández (10-2) César Carrillo (2-5) No hubo 2:27 16,597

107 6/8/2017 Gasmart Sultanes 4-2 (G) 74-33 Jo-Jo Reyes (5-1) Javier Solano (11-7) Jason Urquídez (27) 2:18 13,502