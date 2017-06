Liga Toros quinto triunfo al abrir serie en Veracruz

BOCA DEL RÍO, Veracruz(GH)

Roberto López rompió un empate con cuadrangular y Cyle Hankerd también la botó, para que los Toros de Tijuana superaran 3-1 a Rojos del Águila de Veracruz, al ponerse en marcha la serie en el estadio Deportivo Universitario Beto Ávila.



El triunfo fue el quinto en fila para el club fronterizo, el sexto consecutivo en la carretera y les sirvió para mejorar su marca a 45-24, para mantenerse en la segunda posición de la Zona Norte.



Los porteños se fueron adelante cuando el astro rey todavía no se retiraba, ya que al cierre de la primera entrada Gerson Manzanillo dio hit al central, avanzó a la intermedia con rodado de Juan Martínez y luego vino pasaporte a Carlos López y ambos avanzaron una base con wild pitch de Manny Barreda, para que Manzanillo anotara con rola de Balbino Fuenmayor a la intermedia.



Con el paso de las entradas, la tempranera anotación se fue convirtiendo en una losa pesada para los Toros de Tijuana que hasta la sexta entrada lograron conectar su primer hit y fue en la entrada de la suerte cuando igualaron los cartones con cuadrangular de Cyle Hankerd.



Fue el bombazo catorce de la temporada para el estadounidense, quien la sacó del estadio, muy por encima de las tablas del jardín izquierdo.



Por la misma vía la “embestida” tomó el control del marcador ya sobre el relevo de Will Ledezma en el octavo rollo, cuando, con dos outs, Juan Apodaca tramitó su segundo pasaporte del duelo y enseguida Roberto López la puso en órbita, al botarla lejos por arriba de la cerca del prado izquierdo para el 3-1 parcial.



Los dueños del patio se acercaron al cierre de ese mismo capítulo cuando un wild pitch de Juan Sandoval le permitió anotar a Juan Martínez para poner las cosas 3-2, cifras que fueron las definitivas.



DUELO DE PITCHEO

Por Toros abrió Manny Barreda y se fue sin decisión en cinco entradas de una carrera, cuatro hits y dos ponches Terminaron la cita Edwin Quirarte en el sexto rollo, el ganador Carlos Fisher en orden la de la suerte, Juan Sandoval el octavo tramo y Jason Urquídez la novena entrada para su rescate catorce de la campaña.



El dominicano José Piña también se fue sin decisión tras seis rondas de una carrera y dos hits, con relevos del derrotado Will Ledezma, Jeff Ibarra y Ramón Delgado.



CONTINÚA SERIE

Toros y Rojos del Águila se volverán a ver las caras mañana para el segundo juego de la serie, agendado para las 16:00 horas (horario de TJ) en el estadio Deportivo Universitario Beto Ávila.



Los lanzadores probables para este choque son Horacio Ramírez (1-1; 2.81) por los bajacalifornianos y Chris Rocha (3-2; 6.15) por los veracruzanos.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 000 120 3 6 1

Veracruz 100 000 010 2 6 0

Pitcher ganador: Carlos Fisher (1-0)

Pitcher derrotado: Will Ledezma (0-1)

Salvamento: Jason Urquídez (14)

Cuadrangulares: (TIJ) Cyle Hankerd (14) y Roberto López (9)

Estadio: Deportivo Universitario Beto Ávila

Asistencia: 2 mil 410 aficionados

Duración: 2 horas y 55 minutos