Esteban Loaiza visita a Estudiantes de la Normal Fronteriza

TIJUANA, Baja California(GH)

El exligamayorita Esteban Loaiza aseguró que el nuevo formato de la Liga Mexicana de Beisbol con dos torneos a partir del 2018 favorecerá a la disciplina y a la afición.



“Tijuana en béisbol es el número uno desde muchos años, yo creo que sí hay béisbol año entero sera muy bueno para la afición de Tijuana, es la primera vez que sucederá sería muy especial y una bomba para la gente”.



Además, externó que aunque los tiempos han cambiado para que los mexicanos estén en Grandes Ligas todo es cuestión de esfuerzo.



“Cada año es diferente, los jugadores que hacen todo el esfuerzo para jugar cada vez es más fuerte, como bateador como pitcher pues es una cosa diferente, yo como pitcher si le trabajé duro, ahora trabajan súper mas duro el entrenamiento el sistema como corre ahora, los pitchers de relevo o abridores tiran más”, aseguró el lanzador ganador de 21 juegos con Medias Blancas en 2003.



Declaró que le hubiera gustado jugar con Toros de Tijuana.

“En mi carrera final si me gustaba, hablé con el señor Uribe y me dijeron que sí que me preparara pero nunca se vino eso llamada, estoy contento y satisfecho de lo que hice cuando empecé aquí que eran los Potros y me gustaría terminar mi carrera aquí con Toros, los apoyo, me quede con eso de tirar aquí, dejar mis zapatos aquí, me puedo poner en forma y yo me preparo bien”, añadió.



El ex pitcher estuvo de visita en la Clínica 1 del IMSS con las preparatorianas que sufrieron el accidente en autobús de la escuela Normal Fronteriza que iban con rumbo a la Paz a celebrar el encuentro deportivo y cultural Lizbeth Victorio que juega softbol en el equipo de Panteras en la Liga de Rosarito la cual fue operada de la pelvis y de la pierna derecha y su compañera Daniela Karina Martínez que practica la disciplina de voleibol, aun no se sabe cuando se darán de alta.