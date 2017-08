Toros a un triunfo de Serie de Campeonato

AGUASCALIENTES, Aguascalientes (GH)

José Guadalupe Chávez y Cyle Hankerd empujaron tres carreras con par de imparables cada uno y los Toros de Tijuana se pusieron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Norte, al vencer 11-4 a Rieleros de Aguascalientes, ante el tercer lleno consecutivo en el estadio Alberto Romo Chávez.



En la lomita Sergio Mitre fue el ganador al colgar cuatro argollas de un solo hit, en relevo a Carlos Hernández, quien sólo trabajó dos episodios en este que fue el quinto juego de la primera serie de playoffs.



La pizarra no duró mucho intacta, ya que los dueños del andén atacaron desde la primera entrada cuando Saúl Soto atizó doblete para mandar a la registradora a Richy Pedroza y enseguida hubo sencillo productor de Cristhian Presichi con el que anotó Jesús Castillo el rápido 2-0.



Los Toros respondieron en el segundo acto al llenar las bases y aparecer José Guadalupe Chávez para decretar el empate con imparable que envió al pentágono a Dustin Martin y Alex Liddi.



Para el tercer episodio los “bureles” volvieron a llenar las bases con dos outs y ahora fue Dustin Martin quien bateó de dos almohadillas para remolcar a Jorge Cantú y en la jugada también cruzó el pentágono Juan Apodaca, al aprovechar un error de Richy Pedroza.



El duelo ofensivo no se apagó y los Rieleros hicieron de las suyas en el cierre de ese mismo tramo, al anotar en par de ocasiones para que los cartones volvieran a lucir parejos, gracias a otro imparable impulsor del veterano Saúl Soto y luego Carlos Rodríguez tramitó pasaporte con senderos congestionados para la cuarta carrera en la cuenta local.



Ninguno de los dos abridores pudo salir del tercer rollo, ya que tanto Francisco Del Rosario por los Rieleros y Carlos Hernández de Toros, fueron víctimas de la grúa durante ese tercer acto.



Por tercera entrada consecutiva la novena fronteriza jaló la palanca y de nueva cuenta fue con dos outs, cuando con Roberto López en la intermedia, tocó turno a Corey Brown, quien peleó en el plato hasta ponerse en cuenta llena y ahí dio el imparable que el alcanzó a López para mover el marcador 5-4 con cuatro capítulos en los libros.



Al igual que el jueves, la lluvia se hizo presente con gran intensidad y obligó a la suspensión en la parte alta de la sexta entrada, sin embargo, el paro fue más corto, ya que la lona sólo se mantuvo por media hora sobre el terreno de juego.



Luego del chubasco, los Toros de Tijuana volvieron a la carga y fabricaron otro par más a la cuenta con sencillo con bases llenas de Cyle Hankerd que le permitió anotar a Isaac Rodríguez y José Guadalupe Chávez para dejar la pizarra con un 7-4 parcial.



Fue en la séptima entrada cuando los Toros de Tijuana apretaron el timón con las dos manos y ya no lo soltaron tomando rumbo directo a la victoria con un ataque de cuatro carreras que al final fue definitivo.



El carreraje de ese episodio productivo fue patrocinado por el jugador más caliente en la alineación tijuanense, José Guadalupe Chávez, quien remolcó otra carrera con sencillo, luego Roberto López mandó dos al plato y Cyle Hankerd se unió a la fiesta con sencillo impulsor del 11-4 que ya no se movió del pizarrón electrónico.



Todas las carreras de Toros de Tijuana en este juego se anotaron con os outs en la pizarra.



EN LA LOMITA

Carlos Hernández fue el encargado de abrir el duelo por Toros de Tijuana y se fue con dos entradas completas y tres bateadores del tercer acto, para terminar su actuación con cuatro carreras, seis hits, un ponche y una transferencia.



En su relevo, al igual que el primer juego de la serie, en su relevo trabajó Sergio Mitre y se apuntó la victoria en cuatro entradas en blanco de apenas un hit, un ponche y dos bases por bolas.



Completaron el camino Jo-Jo Reyes y Rafael Díaz parar las últimas dos tandas.



El abridor de Rieleros, Francisco del Rosario, tampoco duro mucho, ya que se fue a las regaderas luego de dos entradas y dos tercios de cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, cuatro ponches y tres bases por bolas.



Perdió en relevo Linder Castro al tolerar tres carreras, dos de ellas limpias, un ponche y dos pasaportes. Luego hubo pasarela de Emmanuel Torres, Ernesto Zaragoza, Carlos Chávez, Rosario Irazoqui y Gabe Aguilar.



REGRESA SERIE A TIJUANA

Con ventaja de 3-2 en la serie, los Toros de Tijuana buscarán finiquitar la instancia cuando las acciones regresen el domingo a los amigables confines del estadio Gasmart para el sexto juego pactado para las 18:05 horas.



Los lanzadores probables para este choque son Miguel Peña por los fronterizos y Yohan Flande por el cuadro del Riel.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 022 102 400 11 11 0

Aguascalientes 202 000 000 4 9 1

Pitcher ganador: Sergio Mitre (1-0)

Pitcher derrotado: Linder Castro (0-2)

Estadio: Alberto Romo Chávez

Asistencia: 6 mil 645 aficionados

Duración: 3 horas y 43 minutos