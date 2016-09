Locales destacan en primera vuelta

ROSARITO, Baja California(GH)

Con la emoción desbordaba por los seguidores de Scor , Trophy Trucks, del grupo tres de Rosarito Beach Desert Challenge fue la máxima competencia y esperada por aficionados.



Entre los competidores estuvieron Carlos “Apdaly” López, campeón Score Trophy Truck 2015 y su padre Juan Carlos López dentro de la misma categoría, que antes de salir a la pista platicó de su experiencia en participar en esta carrera, Juan Carlos López, “he corrido con el equipo RPM ya varios años, he agarrado terceros, quintos, lugares, así hemos andado.”



Mientras que para su hijo Carlos “Apdaly” López comentó, “me siento emocionado de estar en la línea de arranque, listos para pasearnos un rato y divertir al público, ya me había tocado competir con la persona que me enseño a manejar (su padre Juan Carlos López), espero de todo corazón que mi papá se lleve esta carrera.”



Y la carrera comenzó con mucha furia de parte de los pilotos en el momento de salida a la pista.



Los motores estaban a vapor y en cuanto dieron la señal de arranque, los pilotos dejan polvo a su paso para ir directo a la pista y recorrer el camino arenoso y complicado de manejar pues aunque es corto no dejaba de ser un reto para los corredores.



A unos metros de llegar a la meta “Apdaly” López una ponchadura de llanta lo hizo disminuir la velocidad, algo que ya había vaticinado “es una pista exigente con muchas piedras, al igual que muy técnica y con mucho polvo, va a ser una camino de mucho cuidado, es una carrera demasiada corta, no hay margen de perder nada de tiempo, una ponchada y pierdes oportunidad de ganar, no salirte del camino”.



Llegó en segundo lugar con 1:27:58, mientras que su padre Juan Carlos López obtuvo el primer lugar con 1:27:19, en resultado preliminar.



La competencia continuara hoy y se definirá quien será el que obtenga el primer lugar en esta categoría.



Para la salida del grupo 4, el primer lugar de Clase 1 lo tiene Brad Wilson de Long Beach con 1:30:16, en clase 10 Rafael Navarro de Temecula, CA. con 1:37:17 y en Score Lites Gustavo Pinuelas de Calexico CA con