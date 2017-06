Zonkeys es eliminado de Cibacopa al caer ante Ostioneros

TIJUANA, Baja California(GH)

Zonkeys de Tijuana se despidió de la temporada 2017 del Circuito de Baloncesto de la Costa de Pacífico, cayó 97-104 en tiempo extra ante Ostioneros de Guaymas y atrás quedaron seis presencias consecutivas de por lo menos ir a semifinales.



El Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno lució una de sus mejores entradas de la campaña, no obstante, los aficionados de los “burrocebras” no se pudieron ir con una alegría.



En el primer parcial Zonkeys dejó en claro sus intenciones ofensivas, aunque ciertos descuidos e imprecisiones al momento de defender le costaron no cimentar una amplia ventaja ante Ostioneros.

El armador del equipo de Guaymas, Carl Jones, se convirtió en una amenaza por los locales, el escurridizo norteamericano gestó acciones en ofensiva vitales para un parejo segundo segmento que terminó 40-38.



Richard Williams Jr, Karim Rodríguez, Gregory Smith y Trayvor Lathan, sacaron a relucir la baraja ofensiva de los “burrocebras” en el tercer cuarto, donde incluso tuvieron 13 puntos de ventaja, su cifra más alta en el encuentro (55-42).



Pero Ostioneros no se dejó y comenzó a acortar la brecha para lo que sería un apretado cierre de encuentro.



Zonkeys de Tijuana coqueteó con el pase la mayor parte del último cuarto, sin embargo, un triple de Rashad Woods con un segundo por jugarse empató la pizarra 87-87 y apagó los festejos de los presentes en el Auditorio que vivieron los segundos finales de pie.



La visita aprovechó el golpe anímico en los cinco minutos del tiempo extra, a pesar de que perdieron por Carl Jones, uno de sus elementos importantes, apostaron por la ofensiva y a Zonkeys ya no le dio para detenerlo