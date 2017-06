Abramowitz: "Sabemos que tenemos la espalda contra la pared"

TIJUANA, Baja California(GH)

El entrenador en jefe de Tijuana Zonkeys, David Abromowitz dio detalles de la forma en la que prepara el sexto juego de la ronda de cuartos de final del CIBACOPA ante Ostioneros de Guaymas. Están de espaldas contra la pared.



“Uno trata de motivarlos cada partidos, ahorita las palabras salen sobrando, ya saben a lo que vamos, les puedo contar de mis experiencias, pero es cosa de que ellos quieran salir, jugar y competir”, expresó.



La serie va 3-2 a favor de la visita, de perder en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, serían eliminados. Para David, no hay mejor forma de afrontar este tipo de encuentros que no sea el dejarlo todo en la duela.



“Es basquetbol, es algo que hemos estado haciendo toda nuestra vida, sabemos que tenemos la espalda contra la pared. Tienen que jugar relajados, emocionados, con garra, con corazón y dejar todo en la cancha. No hay una fórmula en especial para ganar este tipo de partidos”, explicó.



También se expresó sobre lo vital que será el apoyo de la afición mañana las 19:00 horas en el Auditorio, “hago una invitación a la gente, yo se que mis jugadores se motivan cuando el publico les hecha porras y nosotros trataremos de dar el mejor espectáculo para pasar a la siguiente ronda”, finalizó.