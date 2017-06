Mario Ramírez: "El talento está en todas partes"

TIJUANA, Baja California(GH)

El talento puede emerger desde cualquier lugar.



Lo anterior lo quiere demostrar contienda a contienda el boxeador Mario “El Güero” Ramírez (6-1) y no lo hace solo, a sus funciones lo han llegado acompañar hasta 150 personas en un camión que hace un viaje de cuatro horas de Camalú con destino a Tijuana.



Camalú es una localidad de Ensenda, que según el último censo tiene una población de ocho mil 621 habitantes, uno de ellos es Mario Ramírez, quien boxea hoy la función “Nueva Generación” de Boriazteca en el Salón Mezzaniene.



Además de querer derrotar a su rival Manuel Sandoval (0-8) en una pelea pactada en superpluma a un máximo de seis rounds, “El Güero” quiere demostrar el orgullo que siente por su lugar de origen.

“Quiero que la gente vea que hay talento en aquel rumbo de donde yo vengo, no solo porque uno sea de una ciudad grande habrá talento. El talento está en todas partes”, expresó.



Se describió como un boxeador técnico, zurdo, pero que también puede pelear como derecho, gusta de analizar a sus rivales, “Lo que la cabeza me diga, es lo que hago”, aseguró.



Quiere que su base de aficionados vaya en crecimiento, pues quiere brindar espectáculo, le gusta que sus peleas comiencen a figurar entre las destacadas de las funciones.



“A la vez es más relajante, yo hago lo mío para que mi promotor quede a gusto, y la gente que viene a verme se vaya satisfecha, o la que no me conozca, luego vaya a mis peleas. No damos peleas aburridas”, finalizó.