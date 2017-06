Joselito Velázquez se presenta en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El pugilista olímpico y bicampeón panamericano Joselito Velázquez (2-0) tendrá su primera experiencia como profesional en Tijuana.



El originario de Cancún, Quintana Roo, reportó en la romana 51.500 kilos para su combate en peso Supermosca ante Rogelio Armenta (0-20) en la función “Nueva Generación” que presenta Borizteca.



La pelea será mañana en el Salón Mezzaniene, los boletos cuestan 150 pesos el general y 350 pesos en ringside.

No es la primera vez boxea en Tijuana. En procesos para Olimpiada Nacional y en su carrera como amateur se subió a varios encordados del Estado 29.



Velázquez espera ganar, pero sobre todo una respuesta positiva ante la afición tijuanense.



“Que mucha gente vaya a verme, creo que el haber hecho una carrera sólida como amateur y tan entre lo que cabe exitosa, mucha gente me reconoce, donde quiera que vaya siempre va gente interesada para verme, quiero dar un buen espectáculo”, dijo.



En Río 2016 quedó fuera en cuartos de final ante Hasanboy Dusmatov de Uzbekistán quien a la poste se quedó con la medalla de oro, ese fue el fin del ciclo olímpico de Joselito, pero aquello le hizo entender que el estilo de los mexicanos es querido en el mundo.



“He cumplido por muchos procesos y también los diferentes estilos que hay, el mexicano tiene su estilo, el asiático tiene su estilo, yo creo que mucho depende de eso en el mundo del boxeo, pero yo creo que el mexicano tiene un estilo muy comercial. La gente nos quiere ver y eso es lo importante”, expresó.



Después de la pelea de hoy, se regresará a seguir entrenando en Los Ángeles bajo la tutela de Manny Robles, Marco Morales y Edgar Jasso, debido a que para agosto tendrá su cuarta pelea en el boxeo de paga.



“Me quedo otra vez en Los Ángeles entrenando, antes peleaba y me iba a mi casa a descansar, ahora peleo y me regreso al campo de entrenamiento, porque a principios de agosto tenemos otra fecha”, indicó.



Confía en su promotor Frank Espinoza. Tendrá alrededor de seis peleas en el año y alguna de ellas podría ser en Japón, pero ya ser verá más adelante.