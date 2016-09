Toros pierde la Serie del Rey en casa

información relacionada Fotogalería Toros cae ante Pericos 2-0 en estadio Gasmart

TIJUANA, Baja California(GH)

Toros de Tijuana no pudo defender el estadio Gasmart y sucumbió 2-0 ante Pericos de Puebla, quienes reclamaron su cuarto campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), dejando la final de la Serie del Rey 4-2.



Con la derrota obtenida, la tropa de Pedro Meré consiguió tristemente por primera vez en su historia como franquicia un subcampeonato en la LMB, del mismo modo la novena emplumada rompió una sequía de 30 años sin campeonato.



Pericos terminó la temporada regular con marca de 74-38, se apoderó del campeonato de la Zona Sur y finiquitó la postemporada con marca 7-1 jugando como visitantes.



Barry Enright se llevó la derrota montícular luego de la lanzar seis entradas y dos tercios, permitió en su labor siete imparables, una carrera, una base por bola y recetó cinco ponches.



La victoria se la adjudicó Travis Blackley, quien completó ocho entradas completas, y en su trabajo desde la lomita sólo se le fueron dos imparables, no permitió carreras, aprobó dos pasaportes y propinó dos ponches.



En la apertura de la sexta entrada, Daric Barton abrió la pizarra a favor de los poblanos con violento batazo que envió la esférica al otro lado de la barda del jardín central, Alex Romero se hizo elástico para tratar de detener el cuadrangular pero no alcanzó la bola y llegó el 1-0.



La segunda rayita para la visita llegó en la novena alta con producción de César Tapia.



El manejador de la fuerza verde, Cory Snyder, consiguió su primer gallardete en su primera experiencia dentro de la pelota mexicana.



Tijuana concluyó la temporada regular con 64 triunfos y 48 tropiezos, se proclamó campeón de la Zona Norte y fue un digno equipo local al terminar con record de 6-2 en postemporada.



Equipos 123 456 789 C H E



Puebla 000 001 001 2 10 0



Tijuana 000 000 000 0 3 1



Pitcher Ganador: Travis Blackley (2-0)



Pitcher: Perdedor: Barry Enright (0-2)



Salvamento: Chad Gaudin (3)



Jonrones: TJ: 0 PUE: Daric Barton



Estadio: Gasmart



Asistencia: 17 mil 893 aficionados



Duración: 3 horas tres minutos