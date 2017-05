Saca Toros serie completa de Saltillo

SALTILLO, Coahuila(GH)

Los Toros de Tijuana completaron la limpia a Saraperos de Saltillo, al ganar los dos duelos de la doble cartelera que se desarrolló en el estadio Francisco I. Madero.



Victoria de 5-1 en el primer choque y triunfo de 13-2 para abrochar en el segundo de la serie y dejar a los fronterizos con marca de 27-11 en la segunda posición de la Zona Norte a un juego y medio de los líderes Sultanes de Monterrey.



Con las victorias, los Toros cerraron su serie anual contra Saraperos de Saltillo con récord de cinco victorias por dos derrotas y un juego cancelado por lluvia.



Estos equipos ya no se volverán a ver las caras en esta temporada regular.



JUEGO 1

Jorge Cantú disparó su quinto cuadrangular de la temporada y terminó con dos carreras producidas en respaldo a la labor monticular de Carlos Hernández y los Toros de Tijuana vencieron 5-1 a Saraperos de Saltillo, para asegurar la serie en el estadio Francisco I. Madero.



Gutiérrez cubrió seis rondas de cuatro hits y una carrera, con tres ponches y sin pasaporte. El zurdo se apuntó su segunda victoria de la campaña en la que fue su cuarta apertura. En su relevo Juan Sandoval cerró las puertas en la séptima entrada, al dominar a los tres rivales que enfrentó durante el último episodio de ese choque pactado a siete entradas.



Cantú la botó en el segundo acto para adelantar a los Toros de Tijuana en el segundo acto y produjo otra más con sencillo en la sexta ronda, un episodio de dos carreras que complementó Juan Apodaca con doblete impulsor.



Corey Brown y Alfredo Amézaga también empujaron carreras con sencillos productores en el cuarto y quinto acto de manera respectiva.



La solitaria anotación de los locales cayó al cierre del segundo acto con doblete de Jonathan Aceves que remolcó a Rainel Rosario.



En la lomita perdió Santiago Gutiérrez al ser castigado con tres carreras y seis imparables en cinco entradas con una base por bolas. A favor tuvo los nueve chocolates que recetó.



JUEGO 2

Todo el poder de los Toros de Tijuana despertó de golpe en el segundo juego de la serie, al conectar seis cuadrangulares, tres de ellos consecutivos, en la paliza de 13-2 con la que vencieron a Saraperos de Ssaltillo y se llevaron la serie completa.



El conjunto tijuanense anotó una en la misma primera entrada con hit productor de Cyle Hankerd y agregaron cuatro más en el cuarto rollo cuando Juan Apodaca remolcó dos con sencillo, Roberto López una más con su imparable al derecho y el debutante Joe Muñoz dio su primer hit y fue bueno para empujar el 5-0 en los pies de Apodaca.



La sexta en el casillero visitante se escribió en el quinto rollo, con el décimo cuadrangular de Alex Liddi y una entrada después Muños se estrenó, pero ahora en el departamento de cuadrangulares, al botarla con Jorge Cantú y Roberto López en tránsito.



Isaac Rodríguez también se unió a la fiesta en ese mismo sexto tramo con su segundo cañonazo de circuito completo, completando un “espalda con espalda” con su nuevo compañero.



Los Saraperos se quitaron la blanqueada en la parte baja del sexto capítulo con jonrón de dos carreras de José Julio Ruiz para el 10-2.



Faltaba lo más sonoro de voraz artillería tijuanense, ya que al abrirse el séptimo episodio tronaron los maderos de Alex Liddi, Corey Brown y Jorge Cantú con bombazos consecutivos que dibujaron la pizarra final.



Víctor Castañeda fue el ganador al cubrir cinco rondas sin permitir carrera, aceptó cinco hits y dos ponches. Le ayudaron Jonathan Maciel y Jordan Aboites.



Perdió Héctor Daniel Rodríguez en tres entradas y un tercio de cinco carreras y siete hits, con relevos de Jorge Ibarra, Jesús Huerta y Juan Gutiérrez.



PIZARRAS

JUEGO 1

Equipo 123 456 7 C H E

Tijuana 010 112 0 5 9 0

Saltillo 010 000 0 1 4 0

Pitcher ganador: Carlos Hernández (2-0)

Pitcher derrotado: Santiago Gutiérrez (1-2)

Cuadrangulares: (TIJ) Jorge Cantú (5)

Estadio: Francisco I. Madero

Duración: 2 horas y 18 minutos





JUEGO 2

Equipo 123 456 7 C H E

Tijuana 000 414 3 13 2 1

Saltillo 000 002 0 2 8 1

Pitcher ganador: Víctor Castañeda (2-0)

Pitcher derrotado: Héctor Daniel Rodríguez (3-3)

Cuadrangulares: (TIJ) Alex Liddi 2 (11), Corey Brown(13), Jorge Cantú (6), Joe Muñoz (1) e Isaac Rodríguez (2)

(MVA) José Julio Ruiz (9)

Estadio: Francisco I. Madero

Asistencia: 8 mil 666 aficionados

Duración: 2 horas y 35 minutos