Juan Hernández y su relación con Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex futoblista profesional Juan "Che-che" Hernández mantiene vinculo especial con Tijuana. Tiene proyectos a mediano y a largo plazo con el futbol de la región.



El lateral derecho que vistió las playeras de Necaxa, América, Atlante y Monterrey de 1983 a 2000. Llegó a la frontera por un programa del Gobierno Federal contra las adicciones y porque su hijo estaba en Xolos.



“Llegó hace tres años y medio por un proyecto del Gobierno Federal, mi hijo estaba jugando en Xolos, pedí la oportunidad de venir, estuve trabajando dos años en el proyecto, a mi hijo lo vendieron al Atlas y yo me traje a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, ahora no quieren regresar”, comentó.



Ahora tiene en mente hacer juegos amistosos con grandes figuras y un proyecto que roza lo integral para los jugadores de la ciudad.



“Juegos de exhibición, tengo las ganas de hacer un curso de verano, de traer a gente importante, que los niños aprendan como trabajar, como se debe de hacer para llegar al profesionalismo, no me interesa si es redituable”, explicó.



“Lo que me interesa es que los niños y los jóvenes sepan de la metodología para llegar a Primera División. Quiero tener un centro de formación, salir cada dos o tres meses a torneos por Europa”, extendió.