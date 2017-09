Los 'milagros' de San Martin

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de dos años y medio con el equipo, Dustin Martin se consolidó como el máximo ídolo de la afición de Toros de Tijuana y el cariño al jugador texano ha hecho que ya hasta se le haya “canonizado” como “San Martin el Milagroso”.



Bujía en el ataque al aparecer justo en los momentos decisivos y un fino guante que resuelve en situaciones apremiantes, el zurdo es el más feliz y contento, ya que le ha tocado participar en las tres carreras de Toros de Tijuana en pos del título y fue ahora que pudo llegar a la meta y darle a Tijuana, junto con sus compañeros, la primera corona de Liga Mexicana de Beisbol.



“Esto es increíble, tuvimos un gran equipo, un gran grupo de personas; estamos muy contentos de haber traído el trofeo a Tijuana por primera ocasión y en este momento estamos muy felices”, comentó.



Para Martin es difícil elegir a un jugador o a un área del equipo en particular como la más valiosa, ya que coincide con el resto de los jugadores al asegurar que la clave no fue uno sólo o un grupo de jugadores, sino el esfuerzo alineado y en conjunto de todos los peloteros y cuerpo técnico.



“Fue un esfuerzo en conjunto; tenemos un gran cuerpo de lanzadores un gran bullpen; nosotros sabíamos que si llegábamos ganando a la sexta entrada íbamos a ganar ese juego y por otro lado ¿Qué te puedo decir de nuestra alineación?, si yo no hacía, lo hacía Hankerd, si él no lo hacía estaba Brown, Liddi, Cantú, Apodaca, Amézaga, López, en fin, cualquiera; así fue como funcionamos”, explicó.



El “Bombardero Texano” sabe que si se revisan las estadísticas de bateo situacional a los Toros de Tijuana no les fue muy bien en la temporada regular 2017, sin embargo afirma que la ofensiva respondía a la hora importante y cada día era alguien diferente.



“Creo que no fuimos muy buenos en bateo situacional, como eso de batear con corredores en tercera con menos de dos outs o cosas así; aquí si no lo hacías tú llegaba tu compañero y se encargaba de resolver las cosas; así fue todo el año y estoy muy feliz por haber sido parte de este equipo”, agregó.



El campeonato de Toros de Tijuana desde hoy ya es parte de la historia y sin duda que el equipo y el campeonato serán recordados por todos en años por venir, dentro de cinco, diez o veinte años se volteará atrás para rememorar a un gran equipo que jugó siempre unido y en armonía.



“Nunca olvidaré a todos los chicos; tuvimos un gran equipo y cuerpo técnico y nos divertíamos mucho todos los días en el campo, de verdad lo hicimos; bromeábamos entre todos, fuimos un grupo muy unido, esa será mi manera de recordar estos momentos, con los compañeros, a ellos los recordare por el resto de mi vida, de eso estoy seguro”, mencionó.



Sin duda que en Tijuana tampoco se van a olvidar de “San Martin” y sus “milagritos”, esos que aliviaban el sufrimiento de toda una ciudad y daban esperanza. Esa jugada sobre la barda en Monterrey para iniciar una doble matanza y ese “grandslam” en Puebla son recuerdos que perdurarán para siempre.



“Estamos muy contentos de poder regresar con el trofeo para irnos a celebrar por unos días, disfrútenlo amigos”, concluyó.